第三代007 知名影星羅傑摩爾癌逝 享壽89
知名英國男星羅傑摩爾（Roger Moore）是繼史恩康納萊後，最知名的007詹姆士龐德代言人，他的家人今(23日)在台灣時間傍晚9時許，於社群網站宣布噩耗，稱羅傑摩爾因勇敢與癌症搏鬥後病逝瑞士，享壽89歲，家人會在摩納哥舉辦私人葬禮。
電視演員出身的羅傑摩爾在1973年轉戰影壇，演出《生死關頭》、《金鎗人》、《海底城》等多部007系列作，令他成為繼史恩康納萊後，又一完美詮釋007詹姆士龐德的男星，他的家人剛剛透過推特發布噩耗，「我們必須沉重地宣佈這個噩耗，我們摯愛的父親羅傑摩爾在今日逝世，我們感到極為震驚與難過。」
羅傑摩爾去年7月在推特宣布47歲繼女克里斯提娜（Christina）因癌逝世，全家人都感到心碎，而在繼女逝世近一年後，他也因癌症為精彩的一生劃下句點，令人感傷不已。
羅傑摩爾早年曾透露拍攝《海底城》趣事，片中有一幕是反派「斯壯伯格」在桌子下面用槍指著007胯下，特效需要引爆一些火藥，假裝開槍。可是工作人員時間卻算錯了，讓他還未離開椅子，火藥就爆炸，褲子還因此著火，他回憶說真的很疼，每天得去護士那換藥，連續去了１個禮拜才好，
(中時電子報)
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