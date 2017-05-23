賀一航子創作〈歌廳秀〉MV送豬阿伯　轉檔後影片突然壞掉

豬哥亮病逝，賀一航的兒子曾治豪作歌宋豬阿伯。（資料照）

曾治豪創作歌曲送豬哥亮。（取材Youtube）

曾治豪喜歡創作音樂。（曾治豪提供）

曾治豪喜歡音樂創作。（曾治豪提供）

曾治豪喜歡創作音樂。（曾治豪提供）

賀一航的兒子曾治豪上周赴豬哥亮靈堂時，曾透露他與音樂團隊即將趕工一首創作歌曲〈歌廳秀〉，要送給永遠的秀場天王豬大哥，23日MV成品終於完成。他說他們4天搞定歌詞、編曲、錄音、MV，並透露MV剪接後製完成後，在轉檔過程中，影片突然壞掉，他開玩笑跟幫忙剪接的友人說：「可能你初剪時，豬大哥來看完覺得剪得不夠好啦！」

這首饒舌風的〈歌廳秀〉，是以豬哥亮當年紅遍大街小巷的《豬哥亮歌廳秀》為創作主軸，除了當年的主題曲部分旋律，歌詞中還有豬哥亮的「恁老師卡好」、「林北」等口頭禪，經典「馬桶蓋」、「頸上掛著麥克風」等招牌造型和動作，還有他曾帶給觀眾的快樂，都巧妙寫進歌詞裡。

曾治豪也特別親自致電給原曲創作者林煌坤老師，向對方表示這首歌沒有盈利和收入，但YouTube點擊如果到一定程度會有收入，屆時所有收入都會給老師，「老師說，賀一航的兒子絕對沒問題！他很開心我親自打給他，還問爸爸好不好，鼓勵我要更加油努力！」

他表示，創作過程中最辛苦就是豬大哥是幽默、搞笑，但他們不能搞笑，還要把對他的感覺寫進歌曲裡，唱到最後，他想起小時候在歌廳看到的豬哥亮，想到人生無常，唱到都掉眼淚了。

(中時)