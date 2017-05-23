白冰冰、簡至豪《冰冰Show》 為台灣鄉親帶來歡樂

白冰冰（前）、簡至豪主持《冰冰Show》。（中視提供）

白冰冰已經5年沒有主持節目，應中視之邀，與中視人氣主播簡至豪搭檔，以國台語雙聲主持午間綜藝新節目《冰冰Show》，5月24日下午1點開播。今天（5月23日）下午在攝影棚舉行首播記者會。

白冰冰表示，美國有歐普拉，大陸有《金星秀》，未來台灣就看歡樂的《冰冰Show》。新節目觀眾群鎖定婆婆媽媽，希望每集邀請資深「往紅」（往日紅人）以及年輕「網紅」上節目，由她這位「不落伍的時尚阿嬤」主持人以及年輕主播簡至豪當橋樑，讓老少兩代觀眾可以互相學習，不僅傳承閩南語傳統及俚語，也讓老一輩的了解習慣滑手機、玩直播、花樣繁多的新生代網紅到底在風靡什麼新鮮事，拉近兩代間的隔閡。

被問到為什麼要在台灣電視圈這麼不景氣的時候開新節目時，白冰冰表示，就是因為不景氣，她才想要做節目，不能讓台灣電視台只有日、韓及大陸節目，正好中視邀她，就點頭答應，籌備不到2個月就上陣。

《冰冰Show》以談話性節目為主，融合冰冰姐擅長的秀場生態，加入短劇表演豐富節目的完整度。除了希望能留存閩南語俚語與禮俗禁忌等文化傳承，也會結合時事議題做討論，要提供觀眾一個更多元且具開創性的好節目，所以冰冰姐也說自己要主持到身體不行、大家不看的那一天。

最近秀場天王豬哥亮過世，演藝圈傳出白冰冰是豬哥亮接班人的說法，白冰冰直說不敢當，也很榮幸。表示當年被豬哥亮選為《黑狗黑貓大車拚》節目的女丑，進而一炮而紅，讓她非常感恩；也因為豬哥亮逝世，不少過去的影像重新公諸於世，當年豬哥亮把白冰冰的女兒白曉燕拉到舞台上演唱的畫面也因而曝光，讓白冰冰非常感慨。

掩下哽咽的情緒，白冰冰透露，現在演藝圈不計較藝人是否結婚，是否未婚生子，或是不是單親媽媽，2、30年前的台灣社會道德感強烈，容不下單親媽媽藝人，她又不願提及在日本經歷的心碎婚姻，所以白曉燕成了不能說的存在；但白曉燕年紀小，需要照顧，所以會帶著女兒到秀場，她在台上表演，女兒就坐在後台。某天她在舞台上唱跳，豬哥亮和白曉燕聊天，問女兒是否愛唱歌，女兒點頭，豬大哥就把白曉燕拉上台當特別來賓。

白冰冰表示，當年因為尊敬豬大哥，看到白曉燕上台，她不敢拒絕，只能在旁緊張，但也因為那一次的事，她反而可以公開白曉燕，現在更是感謝當年的豬哥亮，讓她留下與白曉燕難得同台的畫面。

冰冰姐表示，她的強項是鄉親互動，即使年紀漸長但心不老，喜歡年輕人的東西，不與社會脫節。希望《冰冰Show》可以為社會帶來歡笑。

(旺報)