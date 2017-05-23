勞保年改愈改愈糟 勞團推6政策解方

勞保年金愈改愈糟！高教工會指出，依照目前政府提出的新方案，恐造成年金給付下降高達18.54％，為此，高教工會提出「勞保財源永續的六大工程」研究報告，要求政府優先解決勞工低薪、勞動力萎縮的問題。

儘管政府不斷強調，勞保年金改革新方案不損及勞工權益，但高教工會公布研究報告，新方案將平均投保薪資計算期間由60個月提高為180個月，將造成年金給付下降，從現行的平均月領16179元，下降至13179元，且實施後只能延長2年的破產年限，如果要延續50年不破產，老年給付還要打折為10543元，低於台灣平均最低生活費11448元。

「政府對勞保改革的診斷處方完全錯誤」，高教工會認為，造成當前勞保財務危機的根本因素，是台灣長期薪資倒退與勞動力萎縮，因此，高教工會提出六大建議，包含薪資跟著經濟成長而增加、提高生育率、提升勞動參與率、確保應納保的勞動人口納保、社福外勞強制納保、提升移工居留權益等。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如表示，台灣移工約60多萬人，家務移工就佔了3分之1，大約23萬人，其中約1萬人有機構聘僱，適用《勞基法》，但剩餘的移工進入一般家庭工作，幾乎都是4人以下，不須強制納保，這些移工也是用生命貢獻台灣，應該要給予加保，讓台灣勞動條件向上提升。

「我們需要人家就說人家是新台灣之子，不需要人家，就說人家不是台灣人」，世新社會發展研究所教授陳信行則主張，應該讓移工有居留權，他指出，現在政府推動南向政策，說新台灣之子是南向的資產，這個立場應該一致，「蔡英文政府不是不懂，而是在裝傻」。

高教工會指出，經過評估，若政府能從這六大工程著手，便可有機會維持財源永續，還能讓未來退休勞工領取比現今新方案高出近7成的老年給付，相當於平均月給付22119元。高教工會呼籲，執政者以六大政策來確保年金永續發展，避免加劇勞工的老貧生活。

(中時)