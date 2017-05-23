馮小剛、李易峰《老炮兒》扮父子 真情感人
大陸導演管虎執導，馮小剛因而獲封金馬獎影帝的熱血電影《老炮兒》6月2日在台灣上映，今天（5月23日）公布片中年輕男星的表演預告。
《老炮兒》描寫北京幫派新舊世代交鋒和時代衝擊。管虎盛讚前南韓偶像團體EXO成員吳亦凡主演「富二代」飛車黨領軍人物，因網劇《盜墓筆記》走紅的「國民校草」李易峰的演技到位，出乎他的意料。
歌手出道的李易峰在片中扮演「六爺」馮小剛的叛逆兒子「曉波」。管虎透露，馮小剛在片場與李易峰互動密集，簡直就像是真的父子，在馮小剛的包容、指導下，李易峰的演技大躍進。
電影殺青後，李易峰依然喊馮小剛「老爸」，沒從戲裡走出：「我似乎還有很多像對『六爺』說的話沒有說。攢在心裡一直沒說的話也該說說了，說給現在還活在老炮兒精神裡的那些人，說給六爺……」於是他以兒子「曉波」的身分寫了封家書給「六爺」馮小剛，po在微博後，在網路暴紅。
10天後，馮小剛也以「六爺」的口吻寫了封長輩信給「曉波」，戲裡戲外的「父子情」透過這兩封信，感動兩岸網友，也讓管虎大感意外。
後來，李易峰的家書還被收錄為大陸的中學輔助教材，讓影迷們大讚李易峰對角色確實用情至深，才能寫出字字肺腑動人家書。
許多李易峰粉絲為此，也開始緊追「六爺」馮小剛，甚至把自己當成馮小剛的兒媳婦。李易峰偷偷爆料：「身為長輩，小剛導演並不介意粉絲們喊他爸爸，他樂在其中還跟兒媳婦們互動頻繁。」
(旺報)
關鍵字：馮小剛
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