「杜琵CP」再合體 陳楚河大誇賴雅妍很性感
賴雅妍、陳楚河主演的三立偶像劇《愛上哥們》下檔一年多，繼去年3月成功舉辦了首場台北售票見面會，11月又到大阪舉辦見面會，「杜琵CP」熱潮持續延燒到今年，8月將再次出征日本，並於8月12日在東京舉辦售票粉絲見面會。
「杜琵戀」是熱力散發最持久的一對螢幕情侶，陳楚河與賴雅兩人公布東京將於6月1日公布售票資訊，並自6月6日起正式售票。賴雅妍近半年勤健身來瘦身，體重瘦了快五公斤，這次「杜琵CP」再次合體，陳楚河直讚賴雅妍性感，雖然當天她走中性路線，但仍難掩女人味，陳楚河笑說是：「是性感，有股不良少女的魅力！是我對她最有感覺的一次。」陳楚河之前傷勢後續，他表示大腿萎縮須持續復健訓練。
為了演出內容兩人還未討論就先吵架，原因是賴雅妍仍有其要務在忙，而陳楚河又是急性子，他笑說：「我希望節目內容物超所值！」他還希望自己能有機會以「灌籃高手」高手造型出現去迷惑櫻花妹，賴雅妍也建議這次該他獨唱，甚至跳舞，讓陳楚河遲遲不敢回答。
(時報周刊)
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