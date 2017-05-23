美軍將用3D列印製作「炸彈之子」

炸彈之母MOAB非常巨大，是一種地堡破壞炸彈。(圖/美國空軍)

美軍前陣子在阿富汗戰場投擲GBU-43空爆炸弹，也就是俗稱的「炸彈之母MOAB」，雖然威力很大，但是重達9700公斤很難大量裝備，因此下一代的同類型炸彈將會更小、更輕，而且採用3D列印製作。

軍事網(Military.com)報導，美國空軍研究實驗室的科學家與工程師正在研究下一個的炸彈之母，或者可戲稱稱為「炸彈之子」(Baby MOAB)。

高級軍械技術部門(Advanced Ordnance Technologies)的研發主管約翰．柯爾利博士(John Corley)說，下一代的炸彈的結構可以使用使用3D列印來設計輕量化的酬載單元，便炸彈的重量更輕，但威力不會減弱。

美國空軍研究室正在研究以3D列印製作新一代的炸彈，彈體裡是網狀結構，以增強結實程度。(圖/美國空軍研究室)

柯爾利的團隊所創造出來的原型炸彈僅有炸彈之母的七分之一大，許多重要的部件都使用3D列印，包括炸彈的殼體與引信都是。炸彈的殼體內部是力學強度的網狀結構，這種結構使得殼體可以較薄，卻有同樣的強度，而爆炸時受的阻礙較小。

柯爾利說：「現在大多數的穿透型炸彈都至少要有2英吋(5.08公分)厚，但是這樣的結構限縮了爆炸威力，造成更多的破片。」

傳統的鑄造技術只能製作外型單純的組件，再將組件拼裝起來。而3D列印卻可以使內部出現複製的結構。

此外，炸彈的引信也是用3D列印製造，柯爾利解釋，目前的穿透彈藥中，引信的連線方式是有限的，通常是採取延時引爆。而新一代的3D列印炸彈可以採用分佈嵌入式，當它擊中地面時，它可以選擇要穿透多遠再行引爆，達到更強的破壞埯體能力。

柯爾利：「在以往， 500磅和2,000磅炸彈是戰機主要選擇，但是這是過去傳統大推噴射戰鬥機的時代，比如F-4幽靈戰機，或是現役的F-15、F-16這種戰機。如今許多對地攻擊任務都交由無人飛機執行，許多無人飛機的酬載量有限，只能掛100磅的炸彈，因此我們想要使一枚100磅的炸彈卻有500磅炸彈的相同威力。這時就需要新的炸彈製作技術，也就是3D列印。」

(中時電子報)