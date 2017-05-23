一例一休擬再修法 他批民進黨：病急亂投醫 還下錯藥方

民進黨立委許智傑（左起）、黃國書、陳賴素美、何欣純、黃秀芳、張廖萬堅等人舉行記者會，對一例一休再提修法，提出「工時帳戶」概念，放寬加班規定外，也讓累積的特休假可換取工資，或累計至隔年再休。(圖／中時資料照，陳信翰)

一例一休新制上路未滿半年，勞資雙方皆有不滿，有民進黨立委就擬再提修法，除休息日加班改回以實際工時計算外，加班時數也採「工時帳戶」，上限提高至單月54小時，引起議論。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷表示，這樣的修法內容比過去更糟，痛批民進黨根本是「病急亂投醫」，且還下錯藥方。

今（23）日侯漢廷於臉書發文，指出民進黨政府當初砍掉七天假，推出一例一休政策，如今卻又將一例一休中較為保障勞工的內容進行調整，讓他不禁疑問，這不完全比過去更糟嗎？直嘆，勞工不但七天假沒了，就連加班計算也拿不到。

接著，侯漢廷直言，民進黨政府根本不懂為何勞工要多加班賺錢？「是因為他X的本薪不夠啊！本薪夠了誰要靠加班賺錢啊？」結果，勞工心中首選的加薪，行政院長林全卻說不用期待政府；次選的多放假，七天假則被砍；再來的加班費加一算四不但被取消，總時數還增加。

侯漢廷進一步提到，台灣多的是加班不給加班費的狀況，而政府非但不落實勞檢，反倒去積極增加加班上限，這不是讓原先過勞與剝削狀況更嚴重嗎？這令侯氣憤地說道，「我要的是有七天假跟增加本薪！結果你給我加一堆班然後說這叫保障勞工權益？」

(中時電子報)