一例一休擬再修法 他批民進黨：病急亂投醫 還下錯藥方
一例一休新制上路未滿半年，勞資雙方皆有不滿，有民進黨立委就擬再提修法，除休息日加班改回以實際工時計算外，加班時數也採「工時帳戶」，上限提高至單月54小時，引起議論。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷表示，這樣的修法內容比過去更糟，痛批民進黨根本是「病急亂投醫」，且還下錯藥方。
今（23）日侯漢廷於臉書發文，指出民進黨政府當初砍掉七天假，推出一例一休政策，如今卻又將一例一休中較為保障勞工的內容進行調整，讓他不禁疑問，這不完全比過去更糟嗎？直嘆，勞工不但七天假沒了，就連加班計算也拿不到。
接著，侯漢廷直言，民進黨政府根本不懂為何勞工要多加班賺錢？「是因為他X的本薪不夠啊！本薪夠了誰要靠加班賺錢啊？」結果，勞工心中首選的加薪，行政院長林全卻說不用期待政府；次選的多放假，七天假則被砍；再來的加班費加一算四不但被取消，總時數還增加。
侯漢廷進一步提到，台灣多的是加班不給加班費的狀況，而政府非但不落實勞檢，反倒去積極增加加班上限，這不是讓原先過勞與剝削狀況更嚴重嗎？這令侯氣憤地說道，「我要的是有七天假跟增加本薪！結果你給我加一堆班然後說這叫保障勞工權益？」
(中時電子報)
文章來源：侯漢廷臉書全文
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。