當台彩加碼時 最會開獎的彩券行竟然都在桃園市

大樂透今晚加開210組「端午包粽獎」，共開出38組，其中37組為一注獨得50萬元，另有1組為2注均分；台彩晚間最新統計顯示，本期售出「端午包粽獎」的投注站共39家，值得注意的是，今年台彩只要有加碼活動，最會開獎的彩券行竟然都出現在「桃園市」。

台彩資料顯示，桃園市桃園區的「千百萬彩券行」和「日南爆米花彩券行」，除了今晚各開出1注50萬元的端午包粽獎外，今年春節期間也都各自開出2次、加碼的大紅包獎項，其中，「千百萬彩券行」一次獨得100萬元，另一次為春節大紅包最後一期，獎金均分後單注獎金2萬3808元；而「日南爆米花彩券行」過年有一期中獎金額為50萬元，另一次為最後一期包牌中7注，單張總獎金30萬1587元。

(中時)