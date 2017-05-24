吃粽有撇步 慢性病患者甭望粽止餓

營養師教你如何健康吃粽、又控制病情的選粽撇步！(圖/達志影像/Shutterstock)

慢性病患者在日常生活中飲食多有限制，端午佳節將到來，慢性病如糖尿病、腎臟病等患者，不必望粽止餓，抑制想吃粽子的慾望了！讓奇美醫院柳營分院營養科的洪孟琪營養師教你如何健康吃粽、又控制病情的選粽撇步！

糖尿病患者，建議食用富有膳食纖維的五穀雜糧粽，並搭配蔬菜類，有助於餐後的血糖控制，切記注意粽子份量，不可食用過多。

腎臟病患者，選擇天然食材餡料的傳統糯米粽即可，要注意減少使用沾醬；不建議食用五穀雜糧粽，由於磷的含量較高，對於腎臟較有負擔。

痛風患者，避免食用內餡含有干貝、蝦米、鮑魚的海鮮粽及含有菇類的粽子，也避免食用高油脂的食材，例如五花肉、花生等，以免痛風發作。建議選購南部粽或客家粄粽較為合適。

高血壓及高血脂患者，挑選粽子時，應避免油炒的內餡，以蒸、煮的烹調方式為佳，並以瘦肉取代肥肉，減少沾醬的添加，以天然食材如紅蔥頭及蔥薑蒜來調味。

(中時電子報)