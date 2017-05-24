吃粽有撇步 慢性病患者甭望粽止餓
慢性病患者在日常生活中飲食多有限制，端午佳節將到來，慢性病如糖尿病、腎臟病等患者，不必望粽止餓，抑制想吃粽子的慾望了！讓奇美醫院柳營分院營養科的洪孟琪營養師教你如何健康吃粽、又控制病情的選粽撇步！
糖尿病患者，建議食用富有膳食纖維的五穀雜糧粽，並搭配蔬菜類，有助於餐後的血糖控制，切記注意粽子份量，不可食用過多。
腎臟病患者，選擇天然食材餡料的傳統糯米粽即可，要注意減少使用沾醬；不建議食用五穀雜糧粽，由於磷的含量較高，對於腎臟較有負擔。
痛風患者，避免食用內餡含有干貝、蝦米、鮑魚的海鮮粽及含有菇類的粽子，也避免食用高油脂的食材，例如五花肉、花生等，以免痛風發作。建議選購南部粽或客家粄粽較為合適。
高血壓及高血脂患者，挑選粽子時，應避免油炒的內餡，以蒸、煮的烹調方式為佳，並以瘦肉取代肥肉，減少沾醬的添加，以天然食材如紅蔥頭及蔥薑蒜來調味。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。