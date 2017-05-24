被爆抓姦在床後…陳艾琳深夜宣布離婚阿翔

陳艾琳昨晚深夜宣布離婚。(取自陳艾琳臉書)

陳艾琳在文中希望外界相信她不是新聞裡那些不堪的樣子。(本報系資料照)

女星陳艾琳去年在臉書踢爆前「MP魔幻力量」鼓手阿翔劈腿又約泡，害她一度流產，憂鬱症也復發，未料阿翔今年3月卻反控陳艾琳也出軌，親眼目睹妻子與《大學生》班底的Alex（顏庭笙）在床上親親我我。然而事隔近3個月，陳艾琳昨(24日)深夜就在臉書宣布與阿翔離婚，表示日後與前夫不再有瓜葛。

陳艾琳文中宣布與阿翔不再有瓜葛，同時也回應互控出軌新聞，「關於所有的報導和影射，我只能說這段婚姻沒有誰是真正的破壞者，只是它的開端就註定了失敗而已，我的愛微不足道，不足以改變誰。」

陳艾琳最後感謝前夫替她人生上了一課，盼過去種種能隨歲月盡快淡去，也期許未來會有一個愛她的人，在未來給她一個婚禮與家庭，更希望外界相信她並非新聞中所說那麼不堪的人。

陳艾琳臉書全文：

原以為離完婚的那個週末

我會在chess席開五桌

請好友們幫我找好三桌未滿二十五歲的小鮮肉

回到台北市好好的鬧一波

慶祝走過這段漫長艱辛的路

可真正離完的那個當下

我只是默默的回到家

心裏頭悶著

放下了一顆大石

卻也被壓上了另外一顆

沒有想像中的輕鬆快樂

長大的過程付出的代價很多

找不回意氣風發的時候是難受的

我無法再像以往斬釘截鐵的說自己不後悔自己做過的所有選擇

也已經無法告訴他人自己確切的明白自己要什麼

有時我的自信心就像被板塊擠壓至最底層的陸地

漸漸被海水淹沒

我花了好一陣子站在鏡子前懷疑自己

問自己到底是誰

還能夠做些什麼

沒有誰喜歡沒有態度

更沒有誰喜歡自己畏縮

也許

是老天不喜歡我過往那樣的自信和自負

祂希望我能多體會愛恨情仇

體悟苦楚

我能明白 也願成長

關於所有的報導和影射

我只能說這段婚姻沒有誰是真正的破壞者

只是它的開端就註定了失敗而已

我的愛微不足道

不足以改變誰

日後我與前夫將不再有任何瓜葛

兩隻貓咪歸他所有

我也將放棄探視

請明白 我比誰都難受

我感謝他替我的人生上了一課

過往的種種 期許能隨著歲月

以最快的速度消化淡去

而關於愛情

此刻的我依然相信

就如同腸胃炎康復的病患

得找間好餐廳安慰辛苦的自己

也許我會變得少點安全感

或多點神經質

但我知道痛苦總會過去

會有那麼一個愛我的人

在未來給我一個婚禮

和一個家庭

謝謝各位媒體大哥大姐

和你們大家的關心和鼓勵

這陣子對於所有的負面新聞

若有造成任何不好的影響我深感抱歉

未來想請你們繼續相信我

不是新聞裡那些不堪的樣子

也期望你們能多給我些空間

讓我繼續追求屬於自己的日子

謝謝

以及抱歉

(中時電子報)