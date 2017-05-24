百貨、量販、超市Samsung Pay祭獨家優惠

Samsung Pay綁定玉山家樂福聯名卡不限金額消費，家樂福送辛拉麵5包。（王英豪攝）

Samsung Pay 23日正式上線，百貨、量販、超市等通路啟用，多數業者像是遠百、愛買、大潤發、全聯等比照綁定銀行信用卡提供優惠，新光三越、太平洋SOGO、微風集團和家樂福等則有獨家優惠，綁定消費達指定次數最優送2萬元法拉利限量手表，藉此增加消費者使用頻率。

百貨部分，新光三越合作的台新銀行，除8月31日前以台新信用卡使用Samsung Pay消費，筆筆回饋20%，每人回饋上限100元，全台限量3萬名；6月30日前以台新銀行新光三越聯名卡使用Samsung Pay，於新光三越店內消費累滿3000元，再享200元刷卡金，限量2萬5000名，以上兩項活動須至台新官網登錄。

微風集團提出四重獨享優惠，6月1日起Samsung Pay使用微風聯名卡首次消費不限金額回饋100元刷卡金，7月31日前歸戶限領一次；每周四Shopping Day於微風各館單筆滿399元加贈微風禮券100元，6月30日前每卡限領一次，最高享50％回饋。

凡Samsung Pay使用微風聯名卡消費累積10次送星巴克大杯那堤1杯、累20次送2杯，共限量1萬杯，累50次送Samsung原廠無限閃充充電座，限量100台，累80次送Samsung Gear 360度全景相機，限量100台，皆由發卡銀行寄送贈品券；消費累積30萬元送市價2萬元獨家限量法拉利經典紀念表款，12月31日前限量100支。

全台太平洋SOGO從26日起至9月30日每周五、六、日超市、美食街、餐廳、食品名店、咖啡廳等所有餐飲櫃位，除星巴克外，以國泰世華SOGO聯名卡使用Samsung Pay消費，單筆滿888元可現抵100元，活動期間不累贈，每卡、每日限抵1次。

量販部分，家樂福觀察Apple Pay 3月29日啟用以來，帶動行動支付成長7％，看好Samsung Pay可再帶動成長10％，即日起綁定玉山家樂福聯名卡不限金額消費，家樂福送一袋、5包辛拉麵，共會送出2萬袋、10萬包，若以一袋超過百元計算，共會送出200多萬元。

家樂福全國公關經理何默真表示，根據今年初至今消費者結帳方式觀察，有一半以上會刷信用卡，其中，超過50％使用行動支付，預估Samsung Pay加入後，占比可從50％增為60％。

Samsung Pay綁定花旗信用卡在愛買、全國電子、三星智慧館、特力屋、HOLA特力和樂等10家通路消費並完成登錄，31日前享三項回饋，限量1萬5000名，包括不限金額、不限通路，享10%刷卡金回饋，每人最高回饋500元；不限金額同享10%刷卡金回饋，每人最高再享額外100元回饋；不限金額任一單筆Samsung Pay消費，有機會抽Galaxy S8。

(中時)