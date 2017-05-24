英演唱會爆炸案 嫌犯身分公布

英國曼徹斯特發生的美國歌手亞莉安娜演唱會爆炸案現場，在案發後持續有大批民眾前往悼念。(圖:美聯社)

英國警方在自殺炸彈客阿貝迪的家中大規模搜索。(圖:美聯社)

英國曼徹斯特演唱會爆炸案嫌犯身分公布，是22歲男子阿貝迪(Salman Abedi)，英國首相梅瑞莎和英國警方均證實，阿貝迪已死於演唱會爆炸現場。

阿貝迪是在英國土生土長的利比亞裔英國公民，他的父母來自利比亞。

英國媒體《每日電訊報》（The Telegraph）報導稱，阿貝迪於1994年出生於曼徹斯特，在家中排行老三。他的父母都是在利比亞出生，之後移民到英國倫敦，才搬到英國南曼徹斯特的Fallowfield地區，在當地已經住了至少10年。阿貝迪的父母當初是以逃離格達費政權為名離開利比亞，以難民的身分進入英國。

綜合外電報導，阿貝迪居住在曼徹斯特一個混合市郊的現代紅磚房，英國警方出動大規模人力在其住家展開搜索。阿貝迪的父母育有四名子女，共三男一女。

這起演唱會爆炸案造成至少22人死亡、至少59人受傷。儘管恐怖武裝伊斯蘭國ISIS對爆炸案宣稱責任，表示自殺炸彈客為其組織的一名成員，但ISIS並未提供具體證據。

另一方面，大曼徹斯特警方還在曼徹斯特南部逮捕到一名23歲男子，他涉嫌與演唱會現場的公寓自殺爆炸案有關，但警方尚未公布有關詳情。

(中時電子報)