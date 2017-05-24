挺柱效應 海外開第一槍

國民黨駐美總支部上個月在台北召開期中會議期間，洪秀柱(圖左)與趙川三(圖右)同框。(陳子巖攝)

洪秀柱以國民黨主席身分訪美期間，趙川三不遺餘力為洪秀柱籌款。(資料照片/陳子巖攝)

在國民黨黨主席選舉時力挺洪秀柱的海外中央委員趙川三，在吳敦義以壓倒性的勝出之後，立即在其成立的Line群組上宣布：在20全代會召開時將不再尋求連任。這應是挺柱中央委員所開出的海外「棄選」第一槍。

在其宣布棄選連任國民黨中央委員之後，立即在海外引起廣大挽留反應，並力勸趙川三繼續參選，不要輕言放棄。

面對此一挽留聲浪，趙川三在「KMT USA中國國民黨駐美總支部」Line群組上回應稱，「世界上沒有絕對非我不可的事，國民黨一定要新人來換血，大刀闊斧才會有起死回生的希望，何況我只是不參選中央委員。」趙川三強調其「心意已定」，但仍將會繼續留在國民黨內，並無退黨之意。

據接近趙川三的友人對中時電子報指出，「趙川三在黨主席選舉之前已表示，若其所支持的黨主席候選人沒選上的話，他就不再連任中央委員了。」

擔任國民黨中央委員已有16年的趙川三自稱其「早在半年前」即有退讓之意，以便讓年輕人有機會為黨作更有意義的貢獻」。趙決定「瀟灑的揮揮手，不再參與20全中央委員選舉」。國民黨駐美總支部美東地區常委陳惠青盛讚趙川三的「讓黨有新血輪、新思維，以利革新」。

趙川三為前退輔會主委趙聚鈺之子，現在美國舊金山灣區經營花旗蔘業已有多年，曾擔任國民黨駐美總支部常委，並獲選為國民黨中央委員迄今。

(中時電子報)