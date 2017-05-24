「國人腸胃驚世代」調查 30歲便秘擾、40歲胃潰瘍傷

工作生活中應酬次數也漸多，因此多數腸胃困擾伴隨而生。（達志影像／shutterstock提供）

腸胃問題莫忽視，食療、睡眠很重要！根據衛生福利部中央健康保險署數據顯示，105年國人因腸胃、消化系統等相關問題就醫人數達469萬7千餘人 ，但腸胃問題卻易被民眾忽視，因此稍有不慎即鑄下健康威脅。

長年推動國人腸胃保健衛教宣導的台灣乳酸菌協會，偕同台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科專任主治醫師-吳文傑，共同發表「國人腸胃驚世代-20至50歲世代腸胃健康調查」，發現各個年齡層飽受不同腸胃問題困擾：20歲世代功能性消化不良問題最明顯、30歲世代易便秘、40歲世代容易胃潰瘍、50歲世代大腸瘜肉問題最棘手。

依照台灣人口年齡分布比例針對全台1,068位民眾進行「國人腸胃驚世代-20至50歲世代腸胃健康調查」，試圖了解各年齡世代的差異，如：便秘、消化不良、大腸瘜肉等各種常見的腸胃問題 ，於受訪各年齡層中佔比偏高且較其他年齡層明顯的比例結果，進一步尋找國人腸胃保健漏洞。

調查發現：功能性消化不良、腸躁症與胃食道逆流是20歲世代相較其他年齡層最為明顯的腸胃問題，並顯示有腸胃問題的受訪20歲世代中，每兩人就有一人受功能性消化不良所苦。30歲世代最為明顯的腸胃困擾則是便秘問題，到40歲世代則是胃潰瘍。而50歲世代較明顯的腸胃困擾分別是痔瘡、大腸瘜肉、幽門螺旋桿菌感染等。

據此項結果，吳醫師進一步分析表示，20歲世代正好面臨初入職場的新鮮人角色，生活型態面臨第一次的大變化，身體挑戰相對明顯。而30至40歲世代也開始進入成家立業階段，

工作生活中應酬次數也漸多，因此多數腸胃困擾伴隨而生。在調查數據上可見30至40歲世代在痔瘡、腸躁症、胃食道逆流、功能性消化不良與幽門螺旋桿菌感染等問題雖不是各年齡世代最明顯者，但比例同樣偏高。因此再次提醒民眾，腸胃保健須於日常生活中及早做起，在職場生涯攀升的同時，注重飲食選擇、重視菌相保健，配合日常作息降低來日的健康隱憂。

世代生活惡習：20歲時差作息、30歲飲食負擔、40歲腸道老化、50歲加班晚睡

除公布國人腸胃驚世代結果外，此次調查也發現各個年齡層在日常生活的「世代生活惡習」，包括。

一、20歲世代時差作息：20歲世代外食比例最多，為87.36%，且有接近四成的20歲世代受訪者有吃宵夜的習慣，在睡眠習慣中，超過七成20歲世代有熬夜、過12點後入睡習慣。

二、30歲世代飲食負擔：在30歲世代中每兩人即有一人有飲食過量的習性，有將近六成五的受訪者表示飲食偏好油炸與燒烤食物，近六成表示偏愛吃重口味，且加班比例為各年齡之冠，三成六受訪者表示須經常加班。

三、40歲世代腸道老化：每四人即有一人腸道年齡老化20歲以上，為各年齡世代中腸胃老化跡象最明顯的族群。四、50歲世代加班晚睡：每日睡眠時數不足6小時比例超過四分之一，而加班時數為各年齡之冠，每日加班超過4小時以上者達21.95%。

蔡英傑教授表示，飲食習慣、睡眠、工作加班等不良作息都有可能影響體內腸胃菌相的分布，但從調查中發現部分生活作息的特性，例如工作時數、睡眠情況較難短時間內導正，因此飲食的選擇上便格外重要。

高壓的工作情況使腸胃中的菌相失衡，好菌屏障的功能減弱，增加不良物質與增加發炎的機率，而過往研究也發現，藉由飲食調整，例如日常飲食中搭配優酪乳作為補充好菌的方式，3周後發現可減緩五成腸道慢性發炎與腸道毒素，因此建議不同年齡世代在日常生活正視腸胃菌相平衡的重要性。

針對飲食營養的標準，此次調查發現在每日全榖根莖類、蔬菜、水果的攝取份量上，皆超過八成的受訪者未達每日飲食指南標準，再次顯現腸胃保健的隱憂。尤其在飲食習慣不正常、睡眠不足、工作壓力等多重影響下，腸胃問題日益加劇

藉由5/29腸胃健康日之際，以「補充好菌三首選」的提醒，讓民眾在日常生活中以更聰明、安心的方式，搭配運動與均衡飲食，幫腸胃加油。3首選建議分別為：1.選方法：增加膳食纖維的攝取比例，讓好菌在體內保持活力與效用，並適時補充好菌，例如以優酪乳作為每日1.5至2杯的乳製品選擇之一。2.選菌種：好菌進入體內會受到胃酸與膽酸的影響，應選擇較強健的菌種，可以通過胃酸、膽酸考驗，發揮功效。3.選認證：好菌補充方式很多，如選擇有國家健康食品認證則可多一份保障，讓國家幫忙把關。

(中時電子報)