小朋友暑假何處去？到市場體驗小店長動手做料理

市場小達人邀請小朋友暑假到市場體驗小店長。（新北市市場處提供）

暑假快到了！來市場學做料理！為了讓小朋友更深入了解傳統市場，新北市政府市場處首創「小小市場達人夏令營」，邀請親子主廚部落客─雙爸擔任營長，教授親子手作料理及食材拓印。另外還有市場小店長、DIY與導覽知識傳遞等多元活動，更有500元三峽市場好禮好康可以拿。活動全程免費，即日起開放報名。

「2017新北好市生活學-新北小小市場達人夏令營」預計於7月6、7日及8月3、4日舉辦2梯次，每梯次選出20組親子組合(1大+1小)，參與對象為10至12歲的小朋友及其家長，只要撰寫50字親子遊逛市場的心得文，就有機會免費參加。各梯次報名截止日分別為6月11日及7月17日，入選名單將在6月19日及7月24日公布。

參與夏令營的小朋友，第一天上午進行市場導覽，並體驗叫賣、蔬果分類、替客人結帳等活動，下午則學習製作水煎包；第二天小朋友則練習當市場小小導覽員，並DIY手工皂、豆花等市場商品。

小朋友回答如何挑選新鮮的蔬菜。（新北市市場處提供）

12歲「人體磅秤機」 用手量即知蔬菜重量

新北市場中有許多深藏不露的小達人，特別分享他們的秘技及心得。汐止黃昏市場中有「人體磅秤機」之稱的吳旻恩，因為想要打工賺錢，從小一開始，放學後便跟在爸媽身邊幫忙。對於賣菜，更有自己的一套方式，例如平常使用需求較少的辛香料，常以「買多有優惠」方式來推銷。另外，也因為長時間的幫忙，現在只要一拿起蔬果，不需要磅秤，便可推估大概重量。

泰山市場目前小三的吳欣容則有「快包餛飩手」之稱。小二開始在市場跟家人學包餛飩，至今速度已經阿嬤不相上下，平均每顆餛飩平均只花3至4秒即可完成。假日賣出去的餛飩中，至少有7、8斤出自她的快手。

中和枋寮市場有對體貼的姊弟，「甜美整貨小達人」姊姊吳端穎覺得賣東西很有趣，從小三開始幫忙爸爸賣生鮮雜貨。一開始記不住商品名稱及價格，透過不斷的練習，目前連一斤的蛤蜊大約有幾顆都能估算。

吳爸爸表示，來攤位幫忙後不僅脾氣改變，對人處事的應對進退和數學都有變好。弟弟則是「幫襪子找到一個家」的襪子販售小達人。起初雖然是因為欠媽媽880元的眼鏡費，才到市場幫忙，但現在已經轉變為販售襪子的小達人，更有客人會指定要找他買襪子，完全看不出原本的羞澀模樣。

謝俊隆處長與小小市場達人吳旻恩及小朋友們合影。（新北市市場處提供）

市場處長謝俊隆表示，市場是最佳的生活博物館，更是讓孩子與家長一同學習生活知識的良好場域，新北市場環境已經升級為2.0服務，除了提供完善的親子設備給親子家庭舒適的遊逛傳統市場外。

另外針對銀髮族也提供了安全的設施，讓銀髮族可以在市場內安心的遊逛。希望透過這次夏令營的活動，除了可以讓親子發現新北市場的改變，更能讓小朋友體驗當老闆、感受不同職業工作的辛勞。歡迎大小朋友大手拉小手親子一同探索市場風貌。

(中時電子報)