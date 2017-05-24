美國防情報局：北韓核武威脅美國已不可避免

美國國防情報局局長史都華23日說，面對北韓頻頻試射飛彈，加上北韓藉由13日試射飛彈，朝發展搭載核彈頭長程飛彈，「不可避免的」已經離威脅美國本土這目標更進一步。史都華在聯邦參議院軍事委員會「全球威脅」聽證會上作證，這也是美國情報機構對北韓13日射彈第一個公開評估。

他說，「總而言之，這些活動意味北韓致力使飛彈力量與搭載核武的選項多元化，並增強飛彈力量的生存能力」。

據了解，去年北韓試射超過12枚戰區彈道飛彈與潛射彈道飛彈，並發射衛星上太空。今年太陽節，北韓發射了所謂潛射彈道飛彈的陸基版本，並在閱兵儀式上展示多種飛彈，

不過國家情報總監寇茲強調北韓13日試射的飛彈「還不到洲際彈道飛彈的程度」。

(中時電子報)