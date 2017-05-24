台藝術家飆創意！「QARing」在北歐「點擊藝術節」獲好評

《練習曲》於丹麥點擊藝術節現場演出照。（廣藝基金會提供）

科技X音樂X影像X舞蹈，在藝術的世界裡找到最完美的融合！由文化部指導、廣藝基金會主辦的「QARing指上環視跨域合創計畫」，在5月20 與21日於丹麥點擊藝術節（Click Festival）壓軸登場，演出《Second Body》、《練習曲》，並舉辦「飛行器工作坊」，精湛演出與專業藝術交流受到國際觀眾好評與讚賞。

同時，藝術節感謝與廣藝基金會之間長期友善的合作關係，特別邀請基金會執行長楊忠衡於開幕時進行致詞，楊執行長在致詞中表示：「很感謝藝術節長期的資源交流 ，讓QARing計畫作品在國際上一直備受肯定。」

點擊藝術節 北歐指標性數位藝術平台

「點擊藝術節」不只是在丹麥，更是北歐藝文平台中，以推廣數位藝術與音樂為主題的重點藝術節，每年五月邀請世界各地包括美國、法國、英國等國的優秀數位藝術家展演及交流，皆吸引大量觀眾前往朝聖。

藝術節總監Mikael Fock表示：「點擊藝術節試著在現代科技中，找回人文思考的可能。」藝術展演時間開放到午夜，觀眾除了全天候沉浸在數位音樂、影像、舞蹈的迷幻演出，更可以欣賞來自世界各地最前衛的裝置藝術作品。

《練習曲》藝術家杜易昂、張欣嘉（由左至右）。（廣藝基金會提供）

文化部「QARing計畫」 讓台灣站上國際舞台

QARing 計畫透過與國際藝術節及策展人的合作，提供演出平台並激發創作概念， 扶植出許多成功的數位表演跨界作品。從《黃翊與庫卡》、《Second Body》到《Solo Date》皆是受國際藝術節與媒體高度肯定的優秀作品。而今年丹麥點擊藝術節更首度同時邀請三組來自台灣的團隊進行展演，創下該藝術節先例。

飛行器工作坊學員合照。（廣藝基金會提供）

將360度的環場投影技術應用在移動中的人體身上，製造獨特身體幻覺的安娜琪舞蹈劇場《Second Body》，不僅做為藝術節節手冊封面主打節目，兩場演出開演前慕名而來的觀眾早已大排長龍，現場更是座無虛席，演後全場起立鼓掌不斷，為「點擊藝術節」一大亮點。

第二個台灣作品則是數位藝術家王新仁創作，結合數位音樂與互動感應的《練習曲》，由新生代藝術家張欣嘉與杜易昂接棒，進一步發展成完整的長篇作品。透過體感裝置，擷取觀眾所錄製的肢體動作與創作樂曲，演出現場架設數具大紅燈籠，強烈的影音展演氣勢，呈現新世代多變流幻的創作風格。

而藝術家陳依純、羅禾淋以四軸飛行器為工作坊的教學素材，與當地專業數位藝術工作者交流與學習，透過肢體動作操控飛行器，工作坊參與者分享道：「透過三天的工作坊，不只在技術上，思考邏輯上也有機會做深度的交流。」

(中時電子報)