王家凱遭法院裁定收押禁見 檢方追查改標藥品流向

林口宇碩興業公司負責人王家凱，涉向上游購買即期精神科處方用藥「金平膜衣錠」，重新包裝並延長期限，賣到各大藥局與診所，已有9萬顆流入市面，雖然王男自稱「自首」，檢方複訊後於23日晚間7時半左右向法院聲請羈押禁見，新北地院召開羈押庭審理後，以王家凱有串證之虞裁定羈押禁見。

新北地檢署表示，王家凱雖然是自己主動出面說明，但對於即期藥品來源、改標藥品流向等相關案情並未交代清楚，檢方也懷疑王家凱宜有串證、滅證之虞，才會向地院聲請羈押，承辦檢察官蔡學誼也將調查改標「金平膜衣錠」流向，以及是否有其他藥品也涉及竄改有效日期深入追查。

(中時)