前CIA局長：俄羅斯厚顏無恥地干預美國大選

前任中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）指出，俄羅斯「厚顏無恥地動手干預」了美國總統大選。(圖片取自cbsnews)

川普競選團隊一直被影射2016年大選期間與俄羅斯勾結，暗助川普當選，前任中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）23日在眾議院情報委員會俄羅斯調查聽證會上指出，俄羅斯「厚顏無恥地動手干預」了美國總統大選

他強調雙方人士接觸十分頻繁，讓他感到非常憂心。他還爆料，俄羅斯干預美國總統大選的意圖相當明顯，甚至招兵買馬組成一支願為俄國效力的美國團隊，為此他在去年七月底特別邀集中情局、聯邦調查局以及國家安全局官員共同協商，密切關注發展。

在場有議員提出美國人在什麼狀況下遭到俄國收買，布瑞南表示：「很多時候，走上叛國之路的那些人，並不知道自己正踏上一條不歸路，等到知情時，一切都已經太遲。」

不少共和黨籍聯邦眾議員追問，是否掌握川普選舉團隊與俄羅斯勾結的證據？彈布瑞南僅回應表示，中央情報局的重點在於情報訊息，而非「證據」。

布瑞南答覆共和黨籍眾議員高迪（Trey Gowdy）詢問時說：「我看到一些雙方互動的情形，心裡因此起了疑慮，思考著這樣算不算是合謀。」他也說，支持聯邦調查局對於通俄案繼續深入追查，「確實有必要繼續抽絲剝繭。」

(中時電子報)