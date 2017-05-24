打擊恐攻 杜特蒂宣布民答那峨島戒嚴
據路透社（Reuters）報導，特別減短訪俄行程、返回國內坐鎮的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），對南部的民答那峨島（Mindanao）宣布60天的戒嚴，藉此因應當地伊斯蘭國（ISIS）分支組織與政府軍的衝突。國防部長羅倫薩納（Delfin Lorenzana）表示，本次衝突集中於該島南部的馬拉威市（Marawi City），叛軍已攻佔了醫院、市政府和監獄，他希望由軍方介入並全面接管控制民答那峨島，才能在最快時間內穩住社會安定，並協助重建與脫離無法治的混亂局面。
民答那峨島是菲國第二大島，與以天主教為主體的呂宋島不同，此地居民以信奉伊斯蘭教的摩洛人為主。自菲律賓獨立以來，一直是歷屆政府最傷腦筋的地區，長期被殖民政府打壓的摩洛人，在北方的中央政府強行推動移民與「同化」政策下，不滿自己仍被視為次等公民，在前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）強力打壓下，反抗組織摩洛民族解放陣線（Moro Islamic Liberation Front）也因此興起，開始了長達40餘年的武裝流血衝突。在前總統艾奎諾三世（Benigno Cojuangco Aquino III）主導下，本已簽訂自治和平協議的南北兩方，卻在杜特蒂上任後，再次撕破臉而讓局面緊張。
原先前往俄羅斯拜訪普丁（Vladimir Putin）的杜特蒂，在聽聞民答那峨島再爆衝突後，隨即停止訪問並連夜返回菲律賓坐鎮。與前任的安撫綏靖政策不同，杜特蒂自上台後，對於南方的反抗組織，不僅採取強硬姿態圍剿，更以其和極端組織伊斯蘭國的連結，透過反恐之名獲得國際社會支持與援助。讓內鬥了40餘年的菲國南北兩大島嶼，再一次陷入認同與和平的困境。
(中時電子報)
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