鋒面影響降雨機率高 北部高溫30度

氣象局指出，由於天氣不穩定有降雨，各地氣溫稍微下降，北部及宜花高溫約２９、３０度，中南部高溫約３２度。(本報系資料照)

今天（２４日）受到鋒面影響，天氣不穩定，清晨南臺灣已有降雨發生，各地降雨機率也將逐漸提高，出現陣雨甚至是雷雨，並且有局部大雨發生的機率，中部以北及東北部降雨時間會比較長，請大家要留意天氣的轉變，出門要攜帶雨具；溫度方面，由於天氣不穩定有降雨，各地氣溫稍微下降，北部及宜花高溫約２９、３０度，中南部高溫約３２度，而東南部則有焚風發生的機率，提醒當地留意溫度偏高防中暑。

根據中央氣象局資料顯示，端午假期(27日至30日)鋒面南移至巴士海峽，降雨趨緩但是仍不穩定，離鋒面較近的南部及東南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，中部以北雲量多，局部地區也會有陣雨，其中下週日水氣較多，各地降雨機率會較高一些。

另外，氣象局提醒大家，今天下午起中部以北、東半部及離島、外島的沿海空曠地區將有８至９級強陣風，海面上的浪也會比較大，在海邊活動、在海上作業請特別注意安全。

空氣品質方面，今天全臺各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)