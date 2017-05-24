女留學生批中空氣惹議 美大學：驕傲支持
中國大陸一名在美國馬里蘭大學留學的女學生楊舒平（Shuping Yang），今年受邀在畢業典禮上發表演說時，竟讚揚「美國空氣是甜的」，反而批評中國空氣品質差引發爭議，也讓她的故鄉昆明回應澄清，這個鍋我們不背！昆明空氣新鮮而香甜。楊舒平本人也親自在微博上道歉，但似乎難平眾怒，當地中國人及在中國的馬大校友嚴重不滿，要求校方必須給出解釋，而校方給出聲明表示，驕傲地支持，對她發出的聲音表示讚賞。
楊舒平在演講中表示，因為新鮮的空氣。她回憶5年前從飛機下來，準備好5個口罩，但是當他第一次呼吸美國的空氣時，她拿掉口罩，因為美國的空氣太新鮮、太甜美，近乎奢侈，令她震撼。但由於她來自昆明，中國網友認為當地的空氣並不如她所說糟糕，所以認為她為了巴結美國而誇示的作法非常不應該。
馬里蘭大學也提出在聲明中寫到：「作為一名頂級的學生，楊舒平被我們學校委員會選中在5月21號的畢業典禮上發表演講。她表達了對於有機會在美國和馬里蘭大學學習的感激，並分享了她對這段經歷的想法。大學認為，要成為一個知情的全球公民，在面對我們可能不同意的觀點時，試著聽取不同觀點，擁抱多樣性和展示寬容度相當重要。對於楊舒平分享觀點及獨特見解的權利，我們學校驕傲地表示支持。我們也對她在這個歡樂的場合，發出她的聲音表示讚賞。」
(中時電子報)
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