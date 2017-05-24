曼城爆炸案後 英調高恐攻威脅至「嚴重」級

在曼城自殺炸彈後，英首相梅伊宣布調高恐攻國安威脅至「嚴重」級別。（圖/美聯社）

據路透社（Reuters）報導，在英格蘭北部大城曼徹斯特（Manchester）體育場發生自殺炸彈攻擊後，英國政府決定，將國安與恐攻威脅從原有的「嚴峻」提高至「嚴重」級別，這也是繼2007年以來，聯合王國首次調高威脅指數。按照相關法令規定，首相梅伊（Theresa May）電視演說中宣布，未來軍方將會協助警方在重要據點和公共場合進行巡察，並會加強體育賽事和演唱會等大型公共活動的安檢，藉此降低可能發生的風險。

昨日的曼徹斯特市區實在不得安寧，於體育場舉辦的美國流行歌手亞莉安娜·格蘭德（Ariana Grande）的演唱會，居然傳出巨大的爆炸聲響，大批粉絲和民眾從場內驚慌逃竄，最終造成22死50多人輕重傷。然而在英國警方的調查下，發現此案是由自殺炸彈客攜帶土製「鐵釘」炸彈所為，數小時後，伊斯蘭國（ISIS）也在其網路官方平台上聲稱犯案，讓英國政府和歐盟對此案不敢大意。

這是十年來，英國首次調高恐攻威脅層級，然而，即將於6月8日舉行國會全面改選的聯合王國，此次恐攻是否會影響民眾對執政的保守黨（Conservative Party）信心，或是讓主張分離主義的黨派抬頭，將會是外界對大選新的觀察焦點。

(中時電子報)