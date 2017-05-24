一帶一路成果 肯亞蒙內鐵路將於6月通車

由大陸出資協助建造、肯亞首條鐵路「蒙內鐵路」即將於6月份通車。（圖/新華社）

據大陸網易新聞報導，由大陸出資設計製造、從制度到內裝都採用陸規的蒙內鐵路，即將於6月份正式通車。該鐵路是東非肯亞獨立建國後，境內首條鐵路路線，將連結東非第一大港蒙巴薩和肯亞首都內羅畢（台灣翻譯為奈洛比），客運最高時速120公里，全長約480公里，遠程目標將延伸至周邊的烏干達、盧安達、蒲隆地等6國，連結成為完整的東非鐵路網。這條鐵路也被視為是「一帶一路」計畫的初期成果之一，不僅派出工程團隊協助建造，對於車廂乘務人員的訓練，也都是按照大陸國內高鐵與鐵路的標準所制定的。

這條蒙內鐵路，是2014年由大陸國務總理李克強與東非多國領袖協議產生，也是非洲首條全陸規的鐵路線、也是中非共同合作建設高速鐵路、高速公路和區域航空三大交通工程的第一步。大陸官方不僅給予融資貸款共38.04億美元（約1,146.2億台幣），也從國內派出約5千名工人、連同當地工人一起建設這條全長480公里的鐵路，鐵路完工通車後，也將對肯亞當地的就業率有大幅提昇，並加速相關技術和管理移轉，將聘用當地員工達2萬餘人。

停在肯亞奈洛比車站的新型鐵路車廂。（圖/新華社）

跨越東非大峽谷的蒙內鐵路高架。（圖/新華社）

肯亞蒙內鐵路的服務人員服裝和訓練，都是由大陸鐵道公司派專人訓練。（圖/新華社）

由大陸負責訓練、比照相同標準的蒙內鐵路服務人員。（圖/新華社）

一旦蒙內鐵路完工通車，將大幅縮短現階段蒙巴薩港至首都奈洛比的車程，從目前的10多個小時減少至4個小時，並按照遠程計畫，大陸將協助延伸擴展至連接肯亞、坦尚尼亞、烏干達、盧安達、蒲隆地和南蘇丹等東非六國，形成當代新興的東非鐵路網。

(中時電子報)