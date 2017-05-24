勵志 陪癱瘓兒子上課 媽媽也拿碩士

茱蒂（Judy OConnor）陪同攻讀企業管理碩士學位的兒子馬丁上每堂課，幫他做筆記，最後也獲得榮譽碩士。(圖片取自sfgate.)

母愛真偉大！南加州一所大學一名四肢癱瘓學生雖然行動不方便，但還是努力向學，而在背後默默支持他的母親，也在畢業典禮當天同時獲得該所大學頒發榮譽學位。

馬丁(Marty O'Connor)多年前因為不小心在樓梯跌倒，導致四肢癱瘓，卻從未放棄求學的心，他的的母親茱蒂（Judy OConnor）也相當支持他，更陪同攻讀企業管理碩士學位的兒子上每堂課，幫他做筆記。

在20日的查普曼大學（Chapman University）畢業典禮中，為退休小學教師的茱蒂推著坐在輪椅的兒子馬丁，領取他的畢業證書。接著，畢業典禮司儀哽咽地宣布，這所大學教職員、行政當局和董事會決定，給這位母親企管碩士學位。頒發這個榮譽學位的主意來自茱蒂的兒子，在兒子畢業的這一天，這個意外驚喜令茱蒂震驚，但神色保持鎮靜，還拋出飛吻給觀眾。

(中時電子報)