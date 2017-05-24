NBA》熱火今夏將釋出波許

波許即將離開熱火，另尋新東家。(美聯社資料照)

熱火大前鋒波許即將與球隊分手，邁阿密媒體報導，雖然官方會等到今夏才正式宣布，波許已經告訴家人這項決定。波許還剩下兩年5200萬美元的薪資，熱火將如數付給他，他如果不願退休就必須另尋新東家。

波許的血凝塊問題不僅縮短他的職業生涯，也拖累熱火的戰績，多虧總教練史波斯查的神調度，球隊才免於沉淪。釋出波許後，熱火可以清出薪資空間來進行季外補強。熱火本季41勝位居東區第9，波許自去年2月就沒有再打過比賽。

今年33歲的波許只能寄望新版的勞資協議，聯盟將另外成立一個醫療小組來審視他的病情，如果波許健檢過關，球團就不能剝奪他打球的權利，只要簽了約就不能限制他上場。新版的勞資協議將於7月1日生效。

(中時電子報)