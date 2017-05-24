5月24日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

嘉義縣市分久必合？張花冠槓上涂醒哲

嘉義市幾處重要路口23日出現多張倡議縣市合併的大型看板，掀起政壇風暴。嘉義縣長張花冠藉機敲邊鼓，指「蛋黃、蛋白一起吃較營養」，主張縣市應該合併。但妹有情，郎無意，不僅嘉義市議員群起反對，嘉義市長涂醒哲也強調，市府絕對不會同意，他也不會隨之起舞，更質疑合併議題是有人刻意炒作，看板應是嘉縣所設。

22死119傷 英曼徹斯特恐攻 IS宣稱犯案

美國小天后亞莉安娜22日晚在英國曼徹斯特舉辦演唱會，驚爆自殺炸彈攻擊，造成至少22人死亡、119人受傷，死者包括兒童。這是2005年倫敦地鐵暨巴士爆炸案、造成52人死亡以來，英國死傷最慘重的攻擊事件。恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）宣稱犯案。英國《獨立報》報導，發動這起自殺攻擊的，是現年23歲的薩爾曼．阿貝迪（Salman Abedi）。

黨魁提前交接？ 洪鬆口：彈性處理

國民黨已選出新任黨主席吳敦義，不過必須3個月後才能走馬上任。面對黨內提前交接的呼聲，黨主席洪秀柱前天還表示「8月是任期到的時候」，昨天改口強調，一方面要顧全黨的制度，一方面也考慮黨務運作發展，做最圓滿的交接，在媒體追問下，她才鬆口說出「彈性處理」！

蘋果日報

陳時中怒嗆中國污染WHA 「連遮羞布都不帶」

台灣今年未獲邀參與第70屆世界衛生大會（WHA），連台灣媒體也無法進入萬國宮會場採訪，中國打壓力道之強，專家以「史上最慘」來形容我代表團今年遭受的阻力，但並非全無收穫，美國、加拿大等國均在演講時公開挺台與會，並拜會世衛秘書處，讓中國承受相當大的國際壓力，這是前所未有的局面，對台灣將來爭取參與WHA是重大進展。

刀抵頸 惡匪嫌江蕙穿太多

台語天后江蕙胞弟的淡水住處，去年底遭歹徒陳金標闖入強盜，江蕙昨出庭作證還原過程，指聽聞弟弟慘叫衝上樓，驚見弟弟滿頭血、餐桌上下擺著陳的西瓜刀、榔頭，陳一度右手持刀抵她頸部，還說「妳怎穿這麼多？」她說：「我是江蕙，有事好好談！」陳男命她開保險箱不成將她推倒，江蕙爬起奪門而出，欲吸引歹徒改追她，但陳失風逃離。江蕙說，當下其實很害怕，且「看到弟弟被打得頭破血流，很心痛。」

AlphaGo是圍棋上帝

世界排名第一、圍棋職業九段中國棋王柯潔，昨經4個多小時苦戰，最終1/4子最微小差距敗給谷歌人工智慧系統AlphaGo，為這場3戰2勝的賽事埋下陰影。賽後柯潔坦言AlphaGo的表現和去年擊敗南韓棋王李世（音同石）已判若兩人，「它幾乎是圍棋上帝」，並稱自己還是喜歡跟人下棋。對決雖在浙江烏鎮舉行，中國官媒與各網站卻疑似當局封殺Google，現場直播臨時喊卡。

聯合報

冷凍蔬菜救菜價 菜農心情先鬱卒

受極端氣候影響，去年蔬果價格上漲，甚至創下廿年新高，引發民怨。農委會今年建置八大項蔬菜價格平穩措施，包括增加一倍的蔬菜倉儲量，一旦台北果菜批發市場蔬菜批發價每公斤達卅五元門檻，就會釋出倉儲冷凍蔬菜。但農民憂心菜價受打壓，災損還沒來，心情已受挫。

國道免收費 端午「一假兩制」 交長：兼顧駕駛安全

端午四天連假將至，交通部拋出國道夜間免收費時段新制，卻因「一假兩制」引發議論。交通部長賀陳旦昨天表示，指中間兩天僅提供凌晨三時到五時免收費，是兼顧用路人安全，並避免才上路不久就被卡在車陣。但他也坦言，交通部在公共運輸努力還不夠。

港珠澳大橋報告造假？逮21人

波折不斷的港珠澳大橋香港段，傳出橋墩使用混凝土壓力測試報告造假，香港廉政公署昨天宣布已採取行動，拘捕涉案嫌犯廿一人。

香港廉政公署宣布，五月十六日起採取代號「綠田園」的行動，調查港珠澳大橋香港段工程中，疑似混凝土壓力測試報告造假案，之後拘捕廿一人，包括港府土木工程拓展署合約商兩名高層人員，兩名高級工地實驗室技術員、十二名技術員及五名服務員。

自由時報

我拚實質參與WHA 與日雙邊會談

台灣未能獲邀參與今年的世界衛生大會（ＷＨＡ），衛福部長陳時中等官員仍透過密集的雙邊會談和活動，在日內瓦與出席ＷＨＡ的國際醫衛專業人士在場外進行交流；陳時中已與美國、日本、尼加拉瓜與薩爾瓦多等國進行雙邊會談，官員透露，陳時中在國內原設定的卅場雙邊會談，「已經超過」，接下來將繼續舉行更多場的雙邊會談。此外，陳時中並在廿三日出席「瑞台健保座談」，和瑞士分享台灣健保制度經驗。

漢光演習 F-16繞台測防空 海龍襲敵救俘

為驗證我國空防戰力，國軍「漢光卅三號」昨實施「聯翔操演」，衡山指揮所在清晨下令後，擔任假想敵的F-16戰機自花蓮、嘉義空軍基地起飛，模擬中國解放軍可能對我軍的空襲路線，藉此測試地面部隊、空中作戰部隊、海軍艦隊等單位的防空整備情形。

李明哲妻：尋求國際救援 美只是第一站

台灣人權工作者李明哲遭中國關押長達六十七天，至今下落不明，李妻李凈瑜訪美求援後返台，她昨在立院召開記者會時哽咽表示，她研究白色恐怖歷史，了解因為受到國際援助，改變台灣威權統治面貌，「國際救援是我未來必要走的行程，美國只是第一站」，他們會繼續往前走。「作為人權工作者，我們沒有悲觀的權利。」

(中時電子報)