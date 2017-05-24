三低一高 糖尿病患安心吃粽

黃筱尹營養師表示，適量攝取且把握三低一高飲食原則，糖尿病友也可吃粽！（陳世宗翻攝）

端午節將至，不少糖尿病友會詢問營養師「患有糖尿病可以吃粽子嗎？」。這答案是肯定的！只要謹記適量攝取且把握三低(低油、低鹽、低糖)一高(高纖)與均衡飲食的原則，仍可和家人共享端午美食與佳節氣氛。

童綜合醫院營養治療科黃筱尹營養師表示，傳統粽子主要以糯米為主材料再搭配其他食材（如栗子、蛋黃、滷肉、花生等）一同包覆而成，而糯米屬全榖根莖類食物，因此需注意食用的份量，否則易使血糖上升；一顆鹹粽約含一碗飯，而鹼粽則有半碗飯，食用時可選擇中型粽子，或將其納入飲食計畫中並與米飯做代換，這樣可減少額外醣類攝取。

近年養生風氣盛行，許多業者紛紛推出雜糧養生粽、健康全榖粽等，於製程上強調少油、少鹽，這對於糖尿病友是另一項選擇，食用時注意食材中是否有栗子、蓮子、山藥、薏仁、紅豆或綠豆等，這些食材雖富含高纖但仍屬全榖根莖類食物，只要謹守不過量攝取的原則，糖尿病友仍可享受健康創意粽的美味。

除鹹粽，涼涼、甜甜的鹼粽或豆沙粽也是很多人的最愛，若將其當成點心食用，則需注意正餐的飯量需減少半碗；否則會使醣類攝取過量，鹼粽未沾糖前熱量約150大卡，沾糖後熱量會增加，且砂糖易使血糖急遽上升，因此食用時將砂糖加水稀釋或以代糖取代，皆可使血糖控制的更平穩。

黃筱尹營養師指出，除糖尿病患者外，一般民眾吃粽也需注意，糯米不易消化，對於胃腸功能不佳者易造成胃脹、胃痛，細嚼慢嚥與適量攝取可減少腸胃不適的症狀。粽子非營養均衡的食物，若當正餐食用，纖維質會略顯不足，食用時搭配一碟燙青菜、一碗蔬菜清湯(如冬瓜、竹筍、絲瓜湯等)與一份水果(如芒果、西瓜、鳳梨等)，不僅增加纖維攝取也可使餐點營養均衡。

為使粽子更添美味，部分民眾會額外添加沾醬(如甜辣醬、蕃茄醬、醬油膏等)，這些都屬高鈉調味品，對於糖尿病合併有高血壓或心血管疾病的患者，需注意有血壓上升的可能，避免沾醬或加水稀釋都是減鈉的方法；包粽時高鈉的食材（如菜脯、筍乾等）可清水多洗幾次，或以新鮮餡料(如香菇、竹筍、紅蘿蔔等)取代，這些方法皆有助於減少過多鹽分之攝取。

黃筱尹營養師呼籲，選購粽子時除注意餡料內容，也需注意份量是否適中，找尋符合個人需求的種類，食用時搭配蔬果一同食用，才能吃得營養又均衡，粽子外雖包裹著粽葉，但裡面卻藏有不少健康隱憂，只要謹記三低一高與均衡飲食的原則，端午節也可以吃的沒有負擔。

(中時)