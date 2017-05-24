李凈瑜批政府冷救援 蔡英文派親信赴中救李明哲

李凈瑜赴美求援救夫。(資料照，江靜玲攝)

台灣人權工作者李明哲被中國關押至今下落未明，由於兩岸關係在蔡政府執政後，急凍停擺中，其妻李凈瑜批政府冷救援，為此赴美求援。據媒體報導，蔡英文派出她信任的人馬，親赴中國救李明哲。

李明哲在中國被失蹤，妻子李凈瑜日前接受自由亞洲電台訪問時表示，「我的政府（台灣）不斷對外說，他們要救人，但我清楚感受到，我們政府是處在一個冷救援的狀態」，就是不斷口頭宣示要救人，但是迄今看不到一個具體的救援行動，只會透過我周遭關係人及公部門的代表，不斷提醒我「救人要低調」。

李至今已失蹤超過2個月，根據《壹週刊》報導，蔡英文親信赴中國搶救李明哲。親信到中國了解情況，並探知對方底線。後來發現，李明哲確實與中國一些維權人士有聯絡，讓救援行動變得更困難。

週刊提及，原本依照程序，李明哲約可在端午節前後返台，但因中國覺得李妻在美國求援過度高調，讓他們下不了台，此舉恐使蔡政府拚端午中國放人的計畫生變。

(中時電子報)