「球迷就是愛她」莎娃又獲羅傑斯盃外卡

莎拉波娃在羅馬遺跡內拍照。(美聯社資料照)

雖然在法網吃了閉門羹，俄羅斯女將莎拉波娃的魅力依舊難擋，繼伯明罕網賽送出外卡之後，加拿大蒙特婁的羅傑斯盃也以外卡邀請莎拉波娃參賽，比賽將於8月開打。主辦單位的理由很簡單：「球迷就是喜歡她。」

莎拉波娃目前女單排名173，可以參加溫網的會外賽，除了法網不賞臉，莎娃已經藉著外卡參加了好幾場比賽，這對提升她的單打排名也有幫助。羅傑斯盃官方表示，莎娃已經服完刑期，沒理由再拒她於門外。對於羅傑斯盃的好意，莎娃很開心地接受了，這背後的原因自然是莎娃的票房號召力，她曾經連續10年位居收入最高的女性運動員。

雖然許多女選手抱怨莎拉波娃享有特殊待遇，也無法阻止她獲得一連串的通行證，畢竟這些巡迴賽有很多商業考量，不能像大滿貫賽那樣挺起腰板。球王莫瑞不打女網，但基於競賽精神，他公開斥責這些沒骨氣的主辦單位。前球王喬柯維奇比較支持莎娃，還為她說了很多好話。

(中時電子報)