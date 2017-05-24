泳池火辣照出自「媽媽視角」 茵茵：最幸福時刻
藝人茵茵從《大學生了沒》出道，除了擁有長相甜美，以及窈窕火辣的身材，精湛的舞藝更是讓眾人有目共睹，也吸引大批粉絲支持，昨天在臉書曬出在泳池的火辣照片，再度引起粉絲熱烈討論，但讓人猜不到的居然是出自「媽媽視角」。
茵茵近日前往國外工作兼度假，藉此機會也帶著媽媽同行，就在吃完晚餐換上泳衣準備下水時，媽媽似乎擔憂她會被搭訕或者泳衣穿太露，即使生病也堅持陪在身旁，在下水前則請媽媽為她拍照留念，當回眸與媽媽四目相交那刻，讓茵茵體會到這就是所謂的幸福，真正的幸福是能陪在父母身邊越久越好，雖然媽媽每次行後，都會向茵茵道謝「謝謝你陪媽媽出來玩」，不過對茵茵而言，最該感謝的是自己，因為能藉此換來媽媽片刻笑容，對她而言就是最值得的事。
對此讓茵茵憶起上次跟媽媽去游泳，似乎已經是國小的事情，印象中自己的泳技就是跟媽媽學的，每當游完泳之後，媽媽就會帶著她到旁邊小餐車飽餐一頓，不過自從玩水的水壩毀損，導致大量垃圾汙染水質，正巧鎮上剛蓋好的游泳池隨之啟用，與媽媽共同記憶就遺失在生活中，也讓茵茵藉此機會「換上泳衣」，希望再度喚起母女兩人回憶。
(中時電子報)
關鍵字：茵茵
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