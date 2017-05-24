神隱近月！陳星現蹤通訊行調通聯 臉部疑染病
才女作家林奕含自殺身亡，各界矛頭指向國文補教名師陳星（本名陳國星）曾誘姦林奕含，導致她憂鬱走上絕境，事發後，陳星僅透過補習班發聲明澄清。日前有媒體拍到陳星仍照常出入內湖別墅及南港公司，生活並未受影響。不過陳星現在的樣子與先前的照片有些許不同，整張臉的膚色呈現不規則的乳白色，臉部疑似得了慢性皮膚病「白斑症」。
據《壹週刊》報導，林奕含事件爆發後，陳星仍與妻女同住在內湖豪宅，更大喇喇地走在街頭，並沒有要避風頭的意思。
22日陳星被拍到由老婆開名車載他前往南港公司，兩人一路上有說有笑，心情似乎未被林奕含事件所影響。當天下午，陳星也被拍到與另名女子前往電信行調閱通聯記錄，該名女子告訴店員要調閱2008年和2009年通聯紀錄，店員看完資料後表示全印出來會多達128頁，陳星和該女子立刻表示沒關係，並要求店員仍幫他們按照月份排好，陳星調閱通聯記錄的舉動也被猜測是與林奕含事件有關。
此外，陳星的妻子21日被拍到駕駛名車到信義區百貨公司，陳妻體態宛如妙齡女子，並熟門熟路的搭電梯進入每年只限300名頂級客人才能享用的貴賓室喝下午茶。陳妻在貴賓室待了二個小時後，與友人相約到「御牛殿」用餐續攤，談話內容多為購物及保養品，愜意的過了一個下午。
而陳星女兒在事件爆發後生活似乎也未受影響，21日開著市價約150萬元的賓士上學，下課後先到速食店買完食物後返家。陳星女兒隨後再度出門時，臉上已畫好妝，手上更提著一個要價5萬多的「巴黎世家」機車包，開車前往內湖做指甲。
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(中時電子報)
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