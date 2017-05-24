兩大女神同框 范冰冰深V尬舒淇美背
今年是法國戛納電影節70周年，來自全球各地的明星和電影人都齊聚一堂，大陸女星范冰冰擔任評委，在開幕紅毯的造型驚艷全場，而她也和受邀出席的舒淇合影，兩大女神罕見同框，網友大讚超級養眼。
兩大女神在戛納海邊美景前合影，范冰冰從背後搭舒淇肩，兩人開心露出笑容，展現不同風情，粉絲直誇她們都很養眼，仙氣十足讓人超級驚艷，網友大呼「真的是美哭了」。
而范冰冰工作室也她穿著米白垂墜套裝，胸前開深V，事業線若隱若現，膚白氣質出眾，而舒淇則在戛納電影節紅毯慶典穿上黃色長禮服，大秀性感美背，兩人美貌絲毫不輸外國明星。
(中時電子報)
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