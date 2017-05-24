衣索比亞前外長接WHA總幹事 台灣爭取與會仍不樂觀

衣索比亞前外交部長特沃德羅斯·阿達諾姆(Tedros Adhanom Ghebreyesus)接任世界衛生大會（WHA）總幹事。(圖/取自/Politico Europe)

正在日內瓦舉行的第70屆世界衛生大會（WHA）昨(23)日選舉新任總幹事，由衣索比亞前外交部長艾德哈諾姆（Tedros Adhanom）獲選，這是世衛組織近70年的歷史中首位來自非洲的總幹事。由於，衣索比亞曾接受中國大量經援，艾德哈諾姆出任WHA總幹事立場恐偏中國，台灣未來爭取以觀察員身份與會將不樂觀。

現年52歲的艾德哈諾姆是國際知名瘧疾研究專家，於2005年至2012年擔任衣索比亞衛生部長，曾在「全球防治艾滋病、結核病和瘧疾基金會」等國際組織中擔任重要職務。世衛組織新任總幹事將於2017年7月1日就職，接替即將卸任的香港籍陳馮富珍。

台灣今年未獲WHA邀請函，儘管美國、加拿大等多個國家均表達支持台灣以觀察員身分出席WHA的立場。部份人士歸咎香港籍的現任總幹事陳馮富珍從中作梗。指陳馮富珍是北京欽定的世衛組織秘書長，因此她被認為「忠實執行」北京有關台灣能否參加世衛組織活動的指令。

衣索比亞前外交部長艾德哈諾姆將接任WHA總幹事，因中國與衣索比亞有緊密政治、經濟關係，例如提供大量優惠貸款，協助衣索比亞建造公路、水電等基建項目。台灣未來爭取以觀察員身份與會WHA，在新任總幹事阿達諾姆可能偏中立場下依舊不樂觀。

(中時電子報)