NBA》塞爾提克無奈變陣 歐利尼克先發

歐利尼克前役貢獻傑出替補火力，如今第4戰改任先發。(美聯社資料照)

嘗試再演奇蹟的塞爾提克，24日東區冠軍賽第4戰宣布更換先發陣容，因為阿米爾強生肩傷未癒，塞爾提克總教練史蒂芬斯決定改用替補貢獻不錯火力的歐利尼克，取代阿米爾強生的先發位置，到底會有多少效應即將揭曉。

阿米爾強生在今年東區決賽前3場都打先發，不過都是「假」先發，因為他平均只打不到9分鐘，僅得1.3分、2籃板，擺明就是上來犧牲打，大前鋒位置大部分時間仍由歐利尼克、傑瑞柯、泰勒席勒等人負責。

不過千萬別小看歐利尼克的火力，他在今年季後賽表現相當亮眼，表現最佳是在東區準決賽關鍵第7戰，他拿26分、4籃板與4助攻，就連前役塞爾提克得以爆冷擊敗地主騎士，歐利尼克也有15分、3籃板的貢獻。

只是歐利尼克最大的問題仍是防守，畢竟他在上場必須扛下防守詹姆斯或洛夫的艱困任務，在詹姆斯可以預期即將爆發的當前，要怎麼一邊花上大部分體力防守，還能一邊搶下分數，歐利尼克在今天第4戰的角色相當重要。

(中時電子報)