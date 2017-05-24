阿湯哥招牌微笑抵台 「我很守信用吧！」

「阿湯哥」湯姆克魯斯今早抵台，親切與粉絲揮手。（圖／中央社）

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）為新片《神鬼傳奇》（The Mummy）來台宣傳，今早搭乘專機抵松山機場，阿湯哥打扮休閒輕鬆，身穿一身黑、搭配墨鏡，滿臉笑容，心情看起來很不錯，親民的阿湯哥不忘親切向媒體粉絲打招呼，他兌現與影迷承諾、第4度訪台，阿湯哥還幽默說：「我很守信用吧！」

湯姆克魯斯為新片《神鬼傳奇》來台，這是繼他2000年來台宣傳《不可能的任務2》，隔年來台宣傳《香草天空》，接著相隔12年為《遺落戰境》後，今再度訪台，阿湯哥第4次來到寶島，清晨他一現身就露出招牌陽光微笑、開心揮手致意，並主動走向粉絲，被要求簽名更是有求必應，相當親民。

除了阿湯哥外，《神鬼傳奇》女主角「刀腿女」蘇菲亞波提拉、英國女星安娜貝爾瓦莉絲以及導演艾力克斯寇滋曼也同行來台，蘇菲亞波提拉與安娜貝爾瓦莉絲也分別為影迷簽名，並與粉絲玩自拍，一點都沒有巨星架子。

(中時電子報)