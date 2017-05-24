「台北藝術節」8月登場！8國藝術家共探「城市，及其未來」

盜火劇團《台北筆記》_劇照3©葛昌惠。（台北藝術節提供）

今天夏天的台北「很藝術」！李國修老師的經典名作《三人行不行》重回舞台！德國里米尼紀錄劇團以《遙感城市》引領民眾在舞台冒險、慕尼黑當代國際舞蹈藝術節共製的《少數民族》用身體帶出身分認同等議題、英國數位未來藝術節（FutureEverything）數位裝置作品《正電效應》用科技、音樂遙想未來！藝術並非遙不可及，等待你我來發現、去創造！

柏林德意志劇院《等待果陀》_劇照5©Arno Declair。（台北藝術節提供）

台北藝術節每年精選國際潮流之作，邀請質量俱精的團隊來台演出。以特殊舞台見長，二度來台的德國柏林德意志劇院（Deutsches Theater Berlin）以今年《等待果陀》（Warten auf Godot）的漏斗形舞台與台北的觀眾見面，四位演員抵抗地心引力，在其中奔跑追逐，導演潘提列夫（Ivan Panteleev）除卻原劇本的艱深，將等待的過程轉化為豐富的舞台肢體，風趣對白讓等待不再枯燥，演出後好評不斷，並入選2015柏林戲劇匯演年度十大作品。

伍斯特劇團《THE-B-SIDE》_劇照３©Bruce Jackson。（台北藝術節提供）

美國小劇場前衛天團—伍斯特劇團（The Wooster Group），自1975年成立以來，持續探究多媒體的複合使用，聲音、紀錄資料、影像等非線性敘事拼貼，成了當代劇場後現代戲劇的先驅。此次帶來新作《THE B-SIDE》，世界首演落腳於台北藝術節，其取材自《德州監獄的黑人民謠》（Negro Folklore From Texas State Prisons）專輯，將當時的音樂時空與囚犯的生活，再現於舞台之上。

里米尼紀錄劇團《遙感城市》_劇照4@Mike Vonotkov。（台北藝術節提供）

德國里米尼紀錄劇團（Rimini Protokoll）擅於打破劇場空間定義，在他們的作品中，沒有導演，讓非劇場演員上陣，以新型態的紀錄劇場風靡全球，卡車、博物館都是他們的演出場域。此次的《遙感城市》（Remote Taipei）以台北街景作為演出場域，參與者戴上專屬耳機，隨著耳機中的指示，觀眾亦成了劇中的演員，上演一場與城市共舞的冒險旅程。

楊朕《少數民族》_演出照。（台北藝術節提供）

台北藝術節近年與各國際藝術節持續接軌，以共同製作的方式，將最新的展演趨勢帶入台北。與慕尼黑當代國際舞蹈藝術節共製的《少數民族》，由中國新秀編舞家楊朕，帶著朝鮮族、藏族、蒙族、維吾爾族、無族別（澳門）的女舞者，在中國民謠、西方搖滾樂的穿插中，用身體帶出國家民族、身分認同等議題。

楊朕《少數民族》_劇照。（台北藝術節提供）

台灣團隊跨國共製 勇闖國際視野

發展至第五年的「台北核心，國際共製」，讓台北作為創意的源頭城市，邀請國外藝術家與本地團隊一同創作，除激發彼此的創作視野外，也能經由共製合作，增加跨上國際舞台的機會。

台南人劇團量身打造《一家之魂》。（台北藝術節提供）

成立三十年的台南人劇團，與法國天才編導帕斯卡‧朗貝爾（Pascal Rambert）合作，為六位台灣演員（包括蔡柏璋、竺定誼等人）量身打造《一家之魂》，餐桌上的兄妹與已逝親人如詩的對話，來往之間填補家族的記憶裂痕，10場詩意與生死的思索，將於8月11日至8月20日在水源劇場演出。

當代傳奇劇場《浮士德》_攝影 郭政彰_劇照。（台北藝術節提供）

由當代傳奇劇場與德國戲劇顧問克里斯托夫‧萊普奇（Christoph Lepschy）攜手共製的《浮士德》，將全本搬演上舞台，舞台上共10至12位演出人員，輪流扮演60個角色，記者會上，吳興國老師也帶著弟子朱柏澄一同參與，兩人交互扮演浮士德與魔鬼。

一心戲劇團今年新作《啾咪！愛咋》。（台北藝術節提供）

一心戲劇團今年新作《啾咪！愛咋》與歌劇導演盧卡斯‧漢柏（Lukas Hemleb）合作，改編法國劇作家馬里伏的《愛情與偶然狂想曲》，今年與法國歌劇導演盧卡斯的合作，更是一場新的嘗試。盧卡斯是個用功的導演，他的漢語說談、書信溝通皆相當流利，然而這次卻要與歌仔戲合作，閩南語是他完全不熟悉的語言，為了要做這齣戲，他也正在努力學習閩南語中。」

盜火劇團《台北筆記》_劇照3©葛昌惠。（台北藝術節提供）

以「人形機器人」系列作品風靡台灣的導演平田織佐（平田オリザ），此次與盜火劇團共同搬演《台北筆記》，由王琄、朱宏章、謝盈萱等二十位台灣實力派劇場演員一同參與，以美術館為背景。演員之一的王琄表示：「在橫濱首演的時候，是在一個美術館中，但美術館非常的大，不是我們過往所習慣的排練空間，而平田導演的戲很像樂句，我們必須要在最對的點上講出話來，走到那個位置。」

亮棠文創有限公司《三人行不行》劇照。（台北藝術節提供）

經典重現台北城 科技思索城市未來

此外，30年前屏風表演班的經典喜劇之作《三人行不行》，今年由三位實力派演員朱德剛、杜詩梅與邱逸峰共同飾演三十個角色。第31年的重現，由李國修的嫡傳愛徒黃毓棠執導，黃毓棠表示，盼在國修老師離開的第四年，由我執導，我們一起紀念國修老師，希望往後每一年都可以把國修老師的戲，一場場的演回來。」

凱莎．摩爾加《正電效應》。（台北藝術節提供）

跨海共製不只在劇場，台北藝術節今年與英國數位未來藝術節（FutureEverything）共同製作數位裝置作品《正電效應》，由數位未來藝術節推薦藝術家凱莎．摩爾加（Kasia Molga）替台北量身打造。摩爾加於二月來台時，觀察到台北滿溢著不斷電的活力，她將這樣的想法帶進作品中，與台灣技術團隊合作，以互動裝置蒐集台北人的活絡能量，在能量中看見城市生生不息的養分。

陸惠方《異鄉》_概念照。（台北藝術節提供）

第十九屆台北藝術節

日期：8月7日至9月17日（為期六週）

地點：城市舞台、水源劇場、中山堂、大安森林公園露天音樂台

(中時電子報)