《時來運轉》憤怒鳥壓境 道奇恐陷苦戰
目前暫居分區第2的紅雀，讓人意外的是，到目前為止擋住他們暫居分區龍頭的，竟然不是近3季的宿敵小熊，而是開季前被所有專家評估會在分區墊底掙扎的釀酒人。坦白說面對現在的分區排名，我反而覺得對紅雀來說是好事一件，畢竟「衛冕軍」小熊不論就戰力或是經驗值上都是紅雀很難纏的對手，現在剛好遇到小熊進入「戰績迷航期」，這就剛好是紅雀可以搶攻分區龍頭的好時機。因此，紅雀能否把握現在的機會，慢慢拉開與小熊的差距並且將釀酒人給打下分區龍頭，將會是我們持續注意的重點。
道奇雖然跟紅雀一樣都是屈居分區第2，但與紅雀不同的是，國聯中區處於迷航大亂鬥的期間，但現在的國聯西區卻是洛磯一枝獨秀的往前衝。面對同區有著國聯戰績最佳的球隊，道奇該如何逆轉戰局，值得我們持續觀察。
本場比賽雙方投手是紅雀的李克（Mike Leake）對上道奇的希爾（Rich Hill），雖然有著主場優勢的道奇要讓分給來訪的紅雀，但我們別忘了「憤怒鳥軍團」在客場有著超過6成的勝率，因此本場比賽紅雀受讓過盤將會是一個很好的選擇。
※本場推薦：紅雀過盤
(中時電子報)
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