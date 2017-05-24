南迴公路髮夾彎！阿嬤摔車 警民助送醫
台中市政府警察局第六分局何安派出所巡佐林進龍、警員林坤達解送人犯至臺東地檢署，返程時在南迴公路上發現1位阿婆（約60多歲）不慎摔車，因該處無路燈，漆黑不容易注意到，員警趕緊下車指揮交通，提醒其他用路人，避免婦人受二度傷害。
警方指出，日前巡佐林進龍、警員林坤達甫完成任務，解送毒品通緝犯至臺東地檢署，於翌日凌晨0時4分許返程行經臺九線往屏東方向454.5公里處，遇阿婆騎機車在五連髮夾彎處不慎自摔，因該處無路燈照明，現場漆黑不見五指，幸有熱心民眾發現，用汽車大燈於現場幫忙照明。
員警見狀馬上停車警示，並於該處指揮交通，避免後方來車未注意而造成阿婆二次傷害，待救護車及當地員警抵達現場後，警方才安心離開現場；員警積極處理救護自摔阿嬤，為民服務精神可嘉。
(中時)
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