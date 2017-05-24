藍黨魁提前7月交接 6月黨工薪水吳敦義處理
吳敦義當選國民黨主席，預訂上任時間為8月20日，洪秀柱原本堅持「一切照制度走」，但昨天吳洪會後，柱柱姊鬆口表示可「彈性處理」，吳敦義有望提前7月接棒。
甫當選國民黨主席的吳敦義，昨天拜會洪秀柱，兩人先進行半個小時的閉門會議。針對黨主席和黨務交接，吳敦義表示，洪秀柱指定黨祕書長莫天虎成立交接窗口，希望他也委請幾位同仁擔任窗口，在最短時間內迅速協調溝通，讓黨人事交接順利。
洪秀柱說很高興看到吳敦義在黨最艱困之際來領導黨，她現在是如釋重負。她開玩笑地說，「天塌下來，有高個子頂著！」
國民黨二十全黨代表大會原訂8月20日召開，聯合報報導，在吳洪雙方進一步確定原則後，全代會將提前在7月舉行，洪秀柱提前交棒給吳敦義。
而國民黨面對嚴峻的財務問題，包括今年的政黨補助款、黨費收入等未被黨產會凍結的現金，等發完5月份黨工薪水後，將剩不到3700萬元，也就是6月份黨工薪水不足的部分，得由吳敦義去解決。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。