藍黨魁提前7月交接 6月黨工薪水吳敦義處理

國民黨準黨主席吳敦義（左）23日拜會黨主席洪秀柱（右），兩人於黨部會議室公開對話、受訪，氣氛融洽。（郭吉銓攝）

吳敦義當選國民黨主席，預訂上任時間為8月20日，洪秀柱原本堅持「一切照制度走」，但昨天吳洪會後，柱柱姊鬆口表示可「彈性處理」，吳敦義有望提前7月接棒。

甫當選國民黨主席的吳敦義，昨天拜會洪秀柱，兩人先進行半個小時的閉門會議。針對黨主席和黨務交接，吳敦義表示，洪秀柱指定黨祕書長莫天虎成立交接窗口，希望他也委請幾位同仁擔任窗口，在最短時間內迅速協調溝通，讓黨人事交接順利。

洪秀柱說很高興看到吳敦義在黨最艱困之際來領導黨，她現在是如釋重負。她開玩笑地說，「天塌下來，有高個子頂著！」

國民黨二十全黨代表大會原訂8月20日召開，聯合報報導，在吳洪雙方進一步確定原則後，全代會將提前在7月舉行，洪秀柱提前交棒給吳敦義。

而國民黨面對嚴峻的財務問題，包括今年的政黨補助款、黨費收入等未被黨產會凍結的現金，等發完5月份黨工薪水後，將剩不到3700萬元，也就是6月份黨工薪水不足的部分，得由吳敦義去解決。

(中時電子報)