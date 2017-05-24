朴槿惠能循前例獲特赦？專家：民意恐不允

韓國前總統朴槿惠23日出庭受審，神情肅穆。(圖/美聯社)

韓國前總統朴槿惠昨(23日)出庭受審，她對涉嫌受賄等指控雖全盤否認，但案情顯然處於不利。若依法處刑，65歲的朴槿惠可能要在獄中度過餘生；然而，前總統全斗煥與盧泰愚曾獲得過特赦，朴槿惠能否循前例成為討論焦點。

據韓國媒體消息，朴槿惠受賄案目前處於密集審理階段，法院原則上會在今年10月做出判決。依照其違法程度，即收受韓幣1億元(約合新台幣270萬元)以上，適用《特定犯罪加重處罰法》，得處無期徒刑或10年以上重刑。

回顧1996年，全斗煥與卢泰愚因被指控涉嫌叛亂、受賄，兩人雙雙成為被告，最後法院判全斗煥處無期徒刑、盧泰愚處17年徒刑。當時在位的總統金泳三認為透過審判已達到了匡正歷史之效，決定對以上兩人特赦，只剝奪他們的退休優待。

那麼，朴槿惠是否也有可能循前例，獲得現任總統文在寅的赦免？

大陸《環球時報》引述中國社科院研究員董向榮的見解，認為出於國民團結和政治妥協，韓國的確有赦免前總統的前例。但以現在來看，韓國民間壟罩在憤怒的氛圍之下，因為朴槿惠放任親信干政實辜負了國民信任，沒有人會同意文在寅的赦免。

(中時電子報)