暖冬 春雨少 玉山杜鵑花況不如昔
每年5月中旬到至6月中旬，是玉山杜鵑盛開時節，不過，可能是去年暖冬影響低溫催化花芽，加上今年春雨不足以滋潤大地，玉山杜鵑花期延遲，且花況未如往年花團錦簇！玉管處提醒民眾，上山賞花時，務必注意氣候及自身安全。
玉山杜鵑主要分布在台灣海拔3300公尺以上的高山地區，花蕊含苞待放時紅艷艷，花開初綻現嫣紅，之後轉為粉紅、淡白，絕塵脫俗，有如隱居高山上的天仙！
玉管處副處長林文和指出，目前，玉山群峰玉山杜鵑開花群聚，分布在排雲山莊附近，海拔3400公尺以上，至3800公尺山區，尤其是玉山主、北峰鞍部下八通關步道附近；排雲山莊往玉山圓峰步道，及玉山往東峰步道最多；但可能是受天候影響，春雨較少今年花況較往年遜色。
(中時)
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