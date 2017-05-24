疑遭火車撞擊 老翁腦漿外溢慘死

老翁疑似遭火車撞上，腦漿外溢死亡。（周綾昀翻攝）

今早7時48分一名70多歲男子，臥倒在屏東佳冬鄉復興路8-12號前鐵路平交道，腦漿外溢且已無呼吸心跳，疑似遭火車迎面撞擊，嚇得枋寮火車站人員趕緊報警。據報男子機車停在該路口附近，且無撞擊痕跡。

台鐵則表示，今台鐵302次台東開往新左營自強號列車，在枋寮至佳冬之間復興路平交道（57K+971），撞上一名男路人，男子躺在山側旁公路上已無生命跡象。路警及檢察官現場蒐證中，列車於佳冬站等待蒐證，統計至8時30分，計影響3列次約35分。

(中時)