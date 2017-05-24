NBA》真的嗎？保羅遭爆考慮加盟馬刺
隨著馬刺遭勇士橫掃出局，各式各樣的交易傳言也跟著出現，但這個消息就有點扯了！儘管保羅傳出已跟快艇達成口頭續約協議，24日卻傳出馬刺將於今年夏天積極追求保羅的可能性，而保羅也會認真考慮自己是否適合馬刺。
其實保羅或許真該好好考慮一下，因為上季場均仍拿18.7分、9.9助攻與4.4籃板優異數據的他，竟然生涯從未踏上分區冠軍賽舞台，假如他選擇繼續留在不上不下的快艇(或每到季後賽就主力受傷)，恐怕很難突破這個魔咒。
反觀馬刺除了可以開出頂級合約跟保羅簽約，自身後場問題也將逐漸惡化，確實需要保羅這種攻守俱佳的後衛加盟，因為吉諾比利即將宣告退役，帕克本季也因傷勢所苦、米爾斯攻優於守，保羅的加入確實會讓馬刺更有看頭。
畢竟馬刺如今攻守主軸都在一哥里歐納德身上，最多加上1個艾卓吉，如果能夠組成保羅、里歐納德與艾卓吉的全新三巨頭，下季真的很有機會爭冠，問題是馬刺要開出怎樣條件讓保羅動心，就看馬刺教頭帕波維奇的魅力與心機了。
(中時電子報)
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