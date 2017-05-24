南投馨月天空校際音樂會 26日晚間登場

溫馨五月天，南投國中結合鄰近的漳和、漳興國小，將於5月26日（周五）晚間7時，在南投國中校內中庭，舉辦「馨月天空校際音樂會」，演出節目包括《感恩的心》、《外婆的澎湖灣》等名曲，藉此感謝偉大的母親們，無私的奉獻，歡迎共襄盛舉。

南投國中推動音樂教育成果斐然，10多年來，口琴、國樂項目，在南投縣音樂比賽都獲得優等佳績，還曾代表南投縣參加全國競賽勇奪優等！代理校長羅丞書表示，未來將朝向「藝才音樂班」特色發展，依12年國教「適性揚才、終身學習」方向深耕，讓每位學生的音樂天賦都能發揮。

而為感謝媽媽們的大愛，讓孩子在愛與希望中成長茁壯，特別策畫校際音樂成果展，邀請漳和、漳興國小學生，以薩克斯風、直笛、口琴等樂器及國樂同台演出。

馨月天空校際音樂會演出曲目，還包括《菊花台》、《揮動翅膀的女孩》、《Besame Mucho》、《 黏巴達》、《美女與野獸》、《信，給15歲的你》、《小天鵝之歌》、《鳳凰于飛》等；並將表揚天使及志工媽媽，國樂社指導老師李仁傑、胡宇平，口琴社指導老師郭家媛、林宜玟。

(中時)