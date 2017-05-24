羅傑‧摩爾與西門町甜不辣有什麼關係？

令人聯想到明星的名店「賽門甜不辣」。(圖/網路圖片)

著名英國影星羅傑‧摩爾（Roger Moore）過世，讓人想起台北西門町那家天婦羅。

羅傑‧摩爾早在主演007電影以前，就已經鼎鼎有名。民國五十至六十年代，每個星期六晚上，大概九時半或十時吧，台視播出一小時的《七海遊俠》影集，就是他主演。

《七海遊俠》原名是《The Saints》（聖徒），片中人物的姓名是「賽門‧鄧普勒」（Simon Templar）。「鄧普勒」與「甜不辣」諧音，台北市西門町一家新開張的天婦羅就掛牌「賽門甜不辣」。有人初次聽聞，沒弄清楚，還以為是「酸梅甜不辣」呢。

當時有人誤以為Simon讀做「西門」，說為什麼不乾脆叫做「西門甜不辣」，反正就在西門町嘛。

那個年代周休只有一天，育樂選擇也不如今天多樣，電視還是黑白，周六晚上的電視影集擁有高收視率，羅傑‧摩爾或賽門‧鄧普勒也就在台灣聞名遐邇。著作權、姓名權等觀念在那時不普及，如果是今天，「賽門甜不辣」說不定就引起侵權爭議了。

那時候台灣有一說，謂羅傑‧摩爾曾是007的男主角候選人，但他認為片子不會紅，所以他拒絕了，才由史恩‧康納萊擔綱云云。後來才知道傳聞不實。至於到底是什麼原因，有一種記述是他片約太多，無法分身，所以婉拒；還有一種說法是他從來就不在候選人之列。倒是維基百科記載，《七海遊俠》曾經考慮過由史恩‧康納萊主演，但最後羅傑‧摩爾中選。

(中時電子報)