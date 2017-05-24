曼城恐怖爆炸案後返美 亞莉安娜神情低落

美國歌手亞莉安娜在英國曼徹斯特舉行演唱會遭恐怖襲擊，造成22人死亡，59人受傷後，取消原本擬定繼曼徹斯特後在倫敦的演出於23返回美國。

英國政府在爆炸案發生後，已宣布提高安全警戒等級，從第2高的「嚴重」(severe )到最高的「危急」（critical）。

23歲的亞莉安娜搭私人飛機返回家鄉美國佛羅里達州波卡雷頓機場，她的男友饒舌歌手麥克米勒在機場接她。

英國媒體拍攝照片顯示，亞莉安娜神情看來十分低落。亞莉安娜在爆炸案中未受傷害，迄今也未對外公開露面或發言，僅恐怖襲擊發生5個小時後，以推文表示自己「心都碎了」；「我打從心底覺得非常難過，無言以對。」

(中時)