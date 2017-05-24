南投議員質詢 聚焦原鄉教育 觀光
南投縣議會總質詢，史清水、廖文賢及石慶龍3位原住民籍議員，聚焦原鄉教育、觀光問題；縣長林明溱允諾盡力配合地方需求，並研議解決方案，落實原鄉建設，促進發展。
史清水表示，希望縣府加強提升偏鄉學生的學科能力，不能只發展學校特色，而忽略基本學力與生活教育等學習主軸；部分代理老師素質差，也應列入考核，做為後續聘任的參考。
教育處長李孟珍表示，偏鄉學校學科測驗成績，若低於鄉、縣的平均值，都有列冊輔導並督導學校改進；代理教師往年的考核成績，也都納入考評，提高教師素質，維護學生受教權。
廖文賢指出，仁愛鄉廬山、發祥國小沒有校護，孩子若發生意外，該如何處置？林明溱表示，偏鄉沒有診所、醫院，學校護理人員不可缺，請教育處與財、主單位研議，補足校護人力。
而就原住民鄉民宿管理部分，廖文賢、石慶龍都要求縣府盡快修改自治條例，放寬管理辦法，並輔導改善促使合法化外，在未修法前，暫緩開罰。
觀光處長王源鍾說，原住民經營民宿主要問題，是受限於原住民保留地變更為建地的困難，縣府已多次向中央反映，交通部觀光局正擬訂修正民宿管理辦法，將有利於改善目前的管理困境。
(中時)
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