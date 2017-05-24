政院前瞻論述雙箭頭 林錫耀、徐國勇左右開弓

蔡政府提出前瞻建設計畫，但是各部會至今論述仍有不足。過去這段期間較具戰力的論述似乎僅見副閣揆林錫耀（圖左）、發言人徐國勇（圖右），左右開弓，親上火線搶話語權，堪稱行政院前瞻論述「雙箭頭」！（照片翻攝自行政院臉書）

立法院本會期本月底結束，由於國民黨全面焦土作戰，民進黨希望本會期通過前瞻基礎建設計畫已然無望，須延至臨時會再戰！

蔡政府提出8年8800億前瞻建設計畫，推案受阻，兼任黨主席的蔡總統4月下旬曾於中常會向行政院示警前瞻計畫論述不足。但近月來各部會或許自恃綠營國會多數，還沒把小英的警告放在心上，行政部門有關前瞻建設計畫的對外溝通仍未見有顯著效果。

這段期間較具戰力的論述似乎僅見副閣揆林錫耀、發言人徐國勇，左右開弓，親上火線搶話語權，堪稱行政院前瞻論述「雙箭頭」！

行政院端出前瞻建設計畫，外界除了起疑是否選舉綁樁？問題也包括：總統一屆任期4年，可以提出8年計畫嗎？每屆立委只有4年任期，現任立委有權利審查8年預算、剝奪下屆立委權利嗎？

面對社會輿論的「大哉問」，林錫耀對外溝通前瞻論述時，援引了一個過去政府曾經提出8年800億特別預算防治水患的案例。

該例是民進黨上次執政，提出8年800億特別條例和特別預算防治水患，於2006年獲立院通過，甚至加碼到1600億。到2014年，8年為期結束，全國易淹水的地區，接近一半，大概46％，完成整治。但還有一半以上沒做，2014年民進黨在野，繼續呼籲和提案，希望接續原來8年800億治水計畫。馬政府2014年延續6年660億治水預算，一直執行到今天。6年660億未完全整治的剩下部分，前瞻建設計畫將對此預定投入超過1500億經費。

林錫耀有足夠的經驗講這例子，因為民進黨政府上次執政時，他是擔任行政院政務委員。後來民進黨在野時他擔任黨書長。他親身經歷，不但了解也相當程度參與推案，所以他論述具說服力。

如果說林錫耀的論述，還有什麼可以被挑戰之處，那應當就是：當初起頭提出「8年800億」特別條例和特別預算防治水患例子的，不就是民進黨政府？這次推出「8年8800億」前瞻建設計畫的又是民進黨政府！兩次都是民進黨執政時發生，說得過去嗎？

對此，徐國勇的論述立刻補位了上述缺口。矢言擔任發言人絕對不說謊的他，舉了過去國民黨政府曾提出「6年國建」的案例。

徐國勇舉例過去郝柏村擔任行政院長時也曾提出「6年國建」，「當時為什麼不說是4年國建？其中，這6年中，郝柏村所提到的中南部的軌道，包括高雄、台南，還有台中，甚至新竹的軌道，從郝柏村那時候就開始在規劃設計，一直到現在，終於要動工實施了，請問前後歷經幾年？所以誰能說國家不要中長期建設？」

律師出身，當過立委的徐國勇，有辯士的舌鋒。對於藍營立委質疑前瞻計畫某些建設沒必要，他公開叫陣，如有哪個區域立委認為該縣市建設不需要、沒必要，「你就大膽講出來，行政院會檢討是不是沒必要！」此外，對於國民黨團提議預算改為「4年4500億」，他也反問，「要說就要講出來，哪一個建設是不要的？才能提說改成4年5000億！」結果迄今未見有人與他對辯。

行政院前瞻論述有林錫耀、徐國勇雙箭頭，左右開弓！反觀藍委反制前瞻的「箭頭」或「箭頭們」何在？立法院本會期本月底結束，臨時會即將在下月中旬展開，前瞻是臨時會很重要的議題，預期藍軍必有「武鬥」占領主席台杯葛議事，但更期待在「文攻」方面也讓公眾聽聞精湛的反前瞻論述？社會各界屏息以待。

(中時)